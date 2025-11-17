La historia de la primera directora de orquesta en Irán

Amplias protestas callejeras sacudieron Irán durante varios meses tras la muerte bajo custodia, en 2022, de una joven arrestada por violar supuestamente el estricto código de vestimenta para mujeres del país. A raíz de los disturbios, el gobierno relajó ciertas restricciones y las mujeres jóvenes adquirieron mayor visibilidad en algunos ámbitos de la vida social y cultural. Y desde la guerra de 12 días con Israel a principios de este año, los iraníes empujan aún más los límites sociales.