El Reino Unido endurece el asilo para inmigrantes

El gobierno británico reducirá la protección otorgada a los refugiados, que serán “forzados a regresar a sus países de origen después de que sean juzgados”, anunció el sábado el Ministerio del Interior en un comunicado. Esta medida sería parte de una serie de reformas del gobierno laborista que serán precisadas la semana próxima, con la finalidad de reducir el número de migrantes que llegan al Reino Unido.