El Reino Unido endurece el asilo para inmigrantes

Los refugiados serán forzados a volver tras 30 meses de estadía.

Hace 2 Hs

El gobierno británico reducirá la protección otorgada a los refugiados, que serán “forzados a regresar a sus países de origen después de que sean juzgados”, anunció el sábado el Ministerio del Interior en un comunicado. Esta medida sería parte de una serie de reformas del gobierno laborista que serán precisadas la semana próxima, con la finalidad de reducir el número de migrantes que llegan al Reino Unido.

El gobierno informó también que va a suprimir el acceso automático a las ayudas sociales para los demandantes de asilo.

Las medidas responden a las críticas que impulsaron al partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, que encabeza las encuestas desde hace meses.

Las medidas serán precisadas hoy ante el Parlamento por la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

“Gracias a las condiciones más generosas en Reino Unido, los refugiados pueden en la actualidad instalarse definitivamente, sin gastos, tras cinco años en el Reino Unido, sin contribuir al país, indicó el ministerio.

El nuevo sistema reducirá la duración de su estadía de cinco años a 30 meses, y multiplicará por cuatro, de cinco a 20 años, el plazo necesario para solicitar la residencia permanente, precisó.

Bajo presión

El gobierno de Keir Starmer, que llegó al poder en el verano del 2024, se encuentra bajo presión casi diaria para frenar las llegadas de migrantes y restringir sus derechos.

Este verano se registraron numerosas manifestaciones frente a hoteles que albergan a demandantes de asilo y una manifestación organizada por la extrema derecha en Londres, a mediados de septiembre, reunió hasta 150.000 personas, según la policía.

En ese contexto, el gobierno de Keir Starmer prometió reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Desde el 1.° de enero de este 2025, 39.292 personas desembarcaron en las costas inglesas tras la peligrosa travesía, una cifra que supera la del 2024, cuando llegaron 36.816. (AFP)

