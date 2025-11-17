Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“¿Necesitan alguna ‘manito’ hoy? Sus rivales están necesitando un punto para clasificar…”. Un árbitro del torneo de Las Cañas pronuncia la frase con la naturalidad de quien pregunta la hora. El entrenador (que ya ve venir la jugada) lo escucha como si le cayera encima una lluvia gruesa, sucia. El partido, en realidad, ya no define demasiado para su equipo, y por eso la rosca se diluye antes de empezar. No hay arreglo, no hay trato. Pero sí queda claro una cosa; la certeza de que el fútbol, ese deporte que enseñamos a los chicos como si fuera un ritual noble, está siendo empujado al barro desde sus cimientos, desde el potrero más insignificante hasta la élite.