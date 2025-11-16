Jannik Sinner volvió a derrotar a Carlos Alcaraz y es bicampeón del ATP Finals

En una final vibrante y cargada de tensión en Turín, Jannik Sinner volvió a adueñarse del torneo de maestros, superando a Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 para conquistar nuevamente las ATP Finals sin ceder un solo set. El italiano repitió así la hazaña lograda en 2023, confirmando su supremacía en un certamen donde parece moverse con una naturalidad sorprendente.
El "Inalpi Arena" ofreció un marco imponente: 13 mil espectadores colmaron las gradas para acompañar al jugador local en una final que ya se intuía especial. Sinner y Alcaraz, protagonistas de una rivalidad que empieza a marcar época, se encontraron por decimoquinta vez en el circuito profesional. Aunque el historial sigue favoreciendo al español, la temporada 2024 los elevó a un nivel comparable al de duplas históricas, con los dos disputando las cuatro finales de Grand Slam y la definición del torneo de maestros, algo inédito desde que Opta registra estadísticas.
Desde el arranque quedó claro que la paridad sería absoluta. Alcaraz, número uno del mundo, intentó imponer su intensidad característica, pero Sinner sostuvo cada intercambio con una solidez admirable. En el primer set, el quiebre parecía estar al alcance del murciano, quien incluso dispuso de un set point para cerrarlo 7-5. La ocasión se esfumó y la definición terminó en un tie break que inclinó la balanza del lado local. El italiano lo resolvió con frialdad y alcanzó su 19º set consecutivo ganado en el torneo.
El duelo tuvo momentos inesperados, como la interrupción de once minutos provocada por el desmayo de un espectador cuando el marcador estaba 2-1 a favor de Alcaraz. El parate obligó a ambos a reiniciar sensaciones y ritmo, y añadió un condimento más a una final que ya era tensa de por sí. También generó preocupación la asistencia médica solicitada por el español por una molestia en el muslo derecho, aunque pudo continuar tras un vendaje.
Alcaraz comenzó el segundo parcial con determinación, quebró rápido y tomó una ventaja de 3-1 que prometía un giro en el desarrollo del partido. Pero Sinner volvió a reaccionar como lo hizo durante toda la semana: recuperó el quiebre, ajustó su servicio y empezó a presionar cada turno de saque del murciano. El séptimo game, larguísimo y dramático, terminó siendo un punto de inflexión. El número uno del mundo tuvo una oportunidad clara para escaparse, pero no la aprovechó. Desde ese momento, el partido cambió definitivamente de dueño.
Con el marcador 6-5 y Alcaraz sacando para mantenerse con vida, Sinner forzó un error de revés en el primer match point y desató la euforia del estadio. Fue un cierre acorde a su torneo: impecable de principio a fin.
El italiano se llevó, además del trofeo, un premio récord de U$S 5 millones, cifra que supera incluso lo obtenido un año atrás. El título lo consolida como uno de los grandes nombres de esta era del tenis.
Alcaraz terminará el año en lo más alto del ranking
Alcaraz, por su parte, mantiene el número uno del ranking y cerró una buena semana en la que derrotó a Félix Auger-Aliassime en semifinales. Buscaba sumar un título que históricamente les ha sido esquivo a los españoles (sólo Manuel Orantes y Alex Corretja lo han conquistado) y que incluso Rafael Nadal nunca pudo levantar. Esta vez, otra vez, la gloria quedó en manos de un Sinner que atraviesa su mejor momento.