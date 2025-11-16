Jannik Sinner volvió a derrotar a Carlos Alcaraz y es bicampeón del ATP Finals

Alcaraz comenzó el segundo parcial con determinación, quebró rápido y tomó una ventaja de 3-1 que prometía un giro en el desarrollo del partido. Pero Sinner volvió a reaccionar como lo hizo durante toda la semana: recuperó el quiebre, ajustó su servicio y empezó a presionar cada turno de saque del murciano. El séptimo game, larguísimo y dramático, terminó siendo un punto de inflexión. El número uno del mundo tuvo una oportunidad clara para escaparse, pero no la aprovechó. Desde ese momento, el partido cambió definitivamente de dueño.