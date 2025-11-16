Autopsia de la psiquiatra asesinada en La Plata: revelan detalles estremecedores

Virginia Franco, la psiquiatra de 69 años encontrada muerta en su casa de City Bell, sufrió una muerte violenta tras intentar defenderse de su agresor. Así lo confirmó la autopsia realizada en las últimas horas, que reveló detalles clave para la investigación.
La autopsia: murió por un shock hipovolémico tras un profundo corte en el cuello
Según informaron a TN fuentes judiciales, Franco falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, producto de un corte profundo en el cuello. La víctima “perdió mucha sangre” antes de morir, indicaron los peritos.
Además, la psiquiatra presentaba lesiones en manos y antebrazos, compatibles con heridas defensivas, lo que demuestra que luchó por su vida ante el ataque.
La casa revuelta y el celular faltante refuerzan la hipótesis del robo
Los investigadores constataron que la vivienda ubicada en Cantilo entre 15A y 17 estaba completamente revuelta. También detectaron la falta del celular de la víctima, un elemento clave para avanzar en la reconstrucción del caso.
Con estos elementos, la causa fue recaratulada como “homicidio en ocasión de robo”, una línea que ahora concentra todos los esfuerzos de los investigadores.
El hallazgo: un amigo encontró el cuerpo dentro de un charco de sangre
El crimen se descubrió el sábado, cuando un amigo de la psiquiatra llamó al 911 tras encontrarla sin vida en su casa. El hombre relató que había ido a visitarla y la encontró tendida en el piso, sobre un charco de sangre.
En un primer momento, fue demorado de forma preventiva ya que tenía una relación de confianza con Franco, incluso manejaba algunas de sus cuentas bancarias. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que no está siendo investigado por el momento.
Cámaras de seguridad y nuevas pistas
La policía trabaja ahora en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para determinar los movimientos previos y posteriores al asesinato. Los peritos buscan establecer si hubo intrusos, cuándo entraron y cómo escaparon.
Quién era Virginia Franco
Franco era una reconocida psiquiatra de La Plata, con una larga trayectoria profesional y una numerosa red de pacientes. Su asesinato generó conmoción entre colegas y vecinos de City Bell.