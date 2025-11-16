La Noche de Hécate: rituales, significado y cómo honrar a la Diosa de las Encrucijadas este 16 de noviembre

¿Quién es Hécate?

Hécate es una figura enigmática dentro de la mitología griega. Conocida como la Triple Diosa, gobierna los reinos de la Tierra, el Mar y el Cielo, y encarna la unión del pasado, el presente y el futuro. También se la asocia con la Luna, la Tierra y el Inframundo, convirtiéndola en protectora de los límites, de los espíritus y de todo lo que transita entre dos mundos.