Cada 13 de agosto se honra a la diosa Hécate: Nemoralia, el Festival de las Antorchas

Quienes temen lo desconocido la alejan de sus hogares. Quienes buscan protección la tallan en las puertas de la ciudad, en las entradas de los templos, en los dinteles de las casas. Porque Hécate no es solo la diosa de los umbrales. Es la diosa del límite. De lo que puede ser y lo que puede no ser. De lo que está por suceder. Del terror y del consuelo. Es la diosa de lo que nunca se dice del todo, de lo que apenas se susurra, de lo que camina entre la vigilia y el sueño. Porque Hécate, en el fondo, es la diosa de la incertidumbre.