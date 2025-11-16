Secciones
Muestra de joyería artística: 23 artistas comparten “Guarecer: pedagogías del afecto”
Muestra de joyería artística: 23 artistas comparten "Guarecer: pedagogías del afecto"
Hace 3 Hs

Hasta mediados de diciembre, en Estudio MALEZA (avenida Mate de Luna 1.417) estará expuesta la muestra internacional de joyería artística “Guarecer: pedagogías del afecto”, que propone pensar el arte como un espacio de abrigo, vínculo y transformación. Organizada junto a Joya Laboratorio Textil y con el acompañamiento de Reyes de Copas, invita a reflexionar sobre el gesto de proteger y ser protegidos, sobre las formas de hacer el arte desde la ternura, la memoria y la colectividad. En cada pieza, la joya se convierte en un territorio simbólico que conecta cuerpo, materia y emoción. Las obras únicas trascienden lo ornamental para habitar un lenguaje poético, donde los materiales se vuelven vehículo de historias, vínculos y afectos compartidos, como una experiencia de cuidado y reflexión.

Curada y coordinada por Jéssica Morillo, la exhibición reúne a 23 artistas de la Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, quienes exploran la joyería contemporánea desde una perspectiva sensible, experimental y profundamente humana. Participan Núria Calafell Sala, Nou Chaguri, Marcela Basso, Maru Ulivi, María Teresa Chavetta, Elisabet Moleres, Valeria Muñoz, Paloma Espinoza Latorre, Luz Ángela Medina, Annabella Rehbein Jofré, Silvia Cortez, Mayra De Santis, Gabriela Varela, Celeste Gambaudo, Laura Clarisa Lazzari, Claudia Lagos, Mariana Barranco, Mercedes Laguinge, Irene Auvieux, Silvia Duek, Laura Escliar y Mabel Miranda.

