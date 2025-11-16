Muestra de joyería artística: 23 artistas comparten “Guarecer: pedagogías del afecto”

Hasta mediados de diciembre, en Estudio MALEZA (avenida Mate de Luna 1.417) estará expuesta la muestra internacional de joyería artística “Guarecer: pedagogías del afecto”, que propone pensar el arte como un espacio de abrigo, vínculo y transformación. Organizada junto a Joya Laboratorio Textil y con el acompañamiento de Reyes de Copas, invita a reflexionar sobre el gesto de proteger y ser protegidos, sobre las formas de hacer el arte desde la ternura, la memoria y la colectividad. En cada pieza, la joya se convierte en un territorio simbólico que conecta cuerpo, materia y emoción. Las obras únicas trascienden lo ornamental para habitar un lenguaje poético, donde los materiales se vuelven vehículo de historias, vínculos y afectos compartidos, como una experiencia de cuidado y reflexión.