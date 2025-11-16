Pareceres: crítica en modo Petracchi

Amén del republicanismo y de los controles ciudadanos o de la sociedad civil, son los abogados quienes tienen un rol fundamental en la crítica al Poder Judicial, pues, además, forma parte de su tarea diaria. Cada vez que un abogado presenta un recurso, critica al Poder Judicial, le hace notar sus errores e intenta convencer de la solución que propone como la más favorable a su cliente. Es un aspecto que muchas veces no nos llama la atención, pero a cada memorial de agravios se le exige que debe contener una “crítica concreta y razonada” de la sentencia. ¿Acaso eso no es más que una obra del circunstancial ser humano que ejerce la judicatura en el caso concreto? ¿Acaso no cuenta eso como crítica al Poder Judicial?