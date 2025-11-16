Libros recomendados

Adrián Bravi, bibliotecario en la Universidad de Macerata, es un reconocido escritor tanto en lengua española como italiana. En este libro aborda el tema de la lengua, la materna lingua, como la denominaban los latinos, y todas las lenguas que nos traspasan y atraviesan. Se trata de un libro integrado por capítulos breves en los que las consideraciones metalingüísticas se ven enriquecidas por citas cuidadosamente elegidas de otros autores y pasajes autobiográficos. Por sobre todo, El celo de la lengua es una profunda reflexión sobre las variedades de la lengua, diatópicas, etarias, sociales, que muestran que somos lo que decimos en las lenguas que nos constituyen. Para Adrián Bravi la inmigración debe ser abordada desde una perspectiva lingüística porque es allí donde se inscriben la propia identidad y la propia memoria. Para él mismo la lengua española (o castellana), que usó desde la infancia hasta la juventud, implica una serie de vivencias que no tendrían la misma textura y alcance expresadas en italiano. No es lo mismo decir lagartija que lucertola, dice el autor, o inondazione que crecida. Para él la riada o crecida significó, siendo niño, permanecer arriba de la mesa donde la madre lo ponía hasta que bajasen las aguas, esa mesa es percibida como su verdadera patria.