Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Tafí Viejo alojará distintas opciones folclóricas. Al mediodía, en El Industrial (avenida Alem 501) actuará Dorita González con un repertorio norteño, mientras que Los Orejanos estarán en Doña Eulogia de Lomas de Tafí (Julio Cortázar y Camino del Perú). Por la tarde, desde las 19 y en la Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez” (avenida Alem 755), la academia de danzas Renacer hará su muestra anual con la presencia como invitado del músico Ignacio Leonides. Ya en la Capital, en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505) abrirá sus puertas a las 15 para compartir una mateada criolla con danzas folclóricas, en una nueva edición del Patio del Bicentenario con entrada libre y gratuita. Y en Famaillá (Malvinas Argentinas Club Coipú), desde las 18 tendrá lugar la Peñita Festivalera con Carperos (foto), Alma Huayna, Javier Tula, Gabriel Fuentes con su taller, la academia Tierra Gaucha y el Dj Monse.