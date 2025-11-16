Secciones
EspectáculosGuía para salir

Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Hay propuestas para todas las edades y gustos.

Hace 5 Hs

Musical

“El rey de áfrica” en Tafí Viejo

El elenco de Acuarela Teatro Musical presenta esta noche, desde las 20 y en el teatro de la Sociedad Española de Tafí Viejo, “El Rey de África”, un espectáculo con la música de Elton John y Hans Zimmer que invita al público a sumergirse en la historia del “Rey León”, llena de coraje, determinación y amor por la vida. En la puesta en escena dirigida por Raquel Bocanera participarán más de 40 artistas, y se combina la estética de la película original y la de la versión musical.

“¡Mejor juntos!”

Estreno de Tole Tole

En un colegio de artes, distintos grupos de alumnos no pueden superar sus diferencias, hasta que su tirano director los obliga a formar parte de una competencia intercolegial donde todos deben trabajar juntos a pesar de sus diferencias. ¿Podrán ganar la competencia? ¿Superarán lo que los divide? “¡Mejor juntos!” es la obra que presentará la escuela de teatro Tole Tole que conduce Viky Ibáñez, esta tarde desde las 17 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Actúan Lara Justina Bustamante, Violeta Romano Albarracín, Lourdes Mariana Godoy, Lautaro Matías Velázquez, Malvina Lencina, Sofía Valentina Del Negro, Guadalupe Pawlinenas, Paulina Rivero, Mía Ortiz de la Vega, Camila Guadalupe Graneros, Felicitas Buscetto, Guillermina Buscetto, Santino Biazzo, Jazmín Lizondo Casas, Anna Luz Saavedra, Pilar Romagnoli y Cimon Tiago Joaquín Arlatti Appas.

Folclore

Propuestas en distintos espacios

Tafí Viejo alojará distintas opciones folclóricas. Al mediodía, en El Industrial (avenida Alem 501) actuará Dorita González con un repertorio norteño, mientras que Los Orejanos estarán en Doña Eulogia de Lomas de Tafí (Julio Cortázar y Camino del Perú). Por la tarde, desde las 19 y en la Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez” (avenida Alem 755), la academia de danzas Renacer hará su muestra anual con la presencia como invitado del músico Ignacio Leonides. Ya en la Capital, en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505) abrirá sus puertas a las 15 para compartir una mateada criolla con danzas folclóricas, en una nueva edición del Patio del Bicentenario con entrada libre y gratuita. Y en Famaillá (Malvinas Argentinas Club Coipú), desde las 18 tendrá lugar la Peñita Festivalera con Carperos (foto), Alma Huayna, Javier Tula, Gabriel Fuentes con su taller, la academia Tierra Gaucha y el Dj Monse.

Rock y pop

Álvaro Olmos actúa en Yerba Buena

El cantautor tucumano Álvaro Olmos estará desde las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega, con acceso libre), con un recital de sus composiciones propias de rock y pop que le hicieron ganador del Premio Mercedes Sosa en su género. Desde las 21.30, Ángeles de Acero rendirá tributo a AC/DC en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con un recorrido por los temas de la famosa banda británico-australiana, también sin cobro de derecho de espectáculo. En tanto, en Casa Monte (Barrio Sur) habrá una feria de fanzine desde las 16, con talleres y shows de Dalia Magenta, Lu Elsinger y Bacuto, entre otros.

Flamenco

Clases gratuitas de sevillanas en Yerba Buena

Por el Día del Flamenco, desde las 18 habrá clases gratuitas de sevillanas en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a cargo de Luz María Castro, Rocío Coronel y María Emilia Jerez. Como colaboración se pide la entrega de un alimento no perecedero a beneficio de las Hermanas de la Cruz de Alderetes. Esta actividad es organizada por el Centro Andaluz Federico García Lorca, dentro de la Ruta del Flamenco en la provincia, destacó su presidenta Viviana Laguna Marfil, quien remarcó que en su sede de Buenos Aires 614 se dictan clases casi todos los días de la semana.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Operaron a Alejandro Fantino: qué le pasó y cómo sigue su salud

Operaron a Alejandro Fantino: qué le pasó y cómo sigue su salud

Lo más popular
Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
1

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron
2

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
3

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo
4

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026
5

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año
6

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

Más Noticias
Una caminata diaria de 15 minutos puede mejorar la longevidad, según un estudio

Una caminata diaria de 15 minutos puede mejorar la longevidad, según un estudio

De los festivales al tiny desk: los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

De los festivales al "tiny desk": los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Comentarios