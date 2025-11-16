Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Musical
“El rey de áfrica” en Tafí Viejo
El elenco de Acuarela Teatro Musical presenta esta noche, desde las 20 y en el teatro de la Sociedad Española de Tafí Viejo, “El Rey de África”, un espectáculo con la música de Elton John y Hans Zimmer que invita al público a sumergirse en la historia del “Rey León”, llena de coraje, determinación y amor por la vida. En la puesta en escena dirigida por Raquel Bocanera participarán más de 40 artistas, y se combina la estética de la película original y la de la versión musical.
“¡Mejor juntos!”
Estreno de Tole Tole
En un colegio de artes, distintos grupos de alumnos no pueden superar sus diferencias, hasta que su tirano director los obliga a formar parte de una competencia intercolegial donde todos deben trabajar juntos a pesar de sus diferencias. ¿Podrán ganar la competencia? ¿Superarán lo que los divide? “¡Mejor juntos!” es la obra que presentará la escuela de teatro Tole Tole que conduce Viky Ibáñez, esta tarde desde las 17 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Actúan Lara Justina Bustamante, Violeta Romano Albarracín, Lourdes Mariana Godoy, Lautaro Matías Velázquez, Malvina Lencina, Sofía Valentina Del Negro, Guadalupe Pawlinenas, Paulina Rivero, Mía Ortiz de la Vega, Camila Guadalupe Graneros, Felicitas Buscetto, Guillermina Buscetto, Santino Biazzo, Jazmín Lizondo Casas, Anna Luz Saavedra, Pilar Romagnoli y Cimon Tiago Joaquín Arlatti Appas.
Folclore
Propuestas en distintos espacios
Tafí Viejo alojará distintas opciones folclóricas. Al mediodía, en El Industrial (avenida Alem 501) actuará Dorita González con un repertorio norteño, mientras que Los Orejanos estarán en Doña Eulogia de Lomas de Tafí (Julio Cortázar y Camino del Perú). Por la tarde, desde las 19 y en la Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez” (avenida Alem 755), la academia de danzas Renacer hará su muestra anual con la presencia como invitado del músico Ignacio Leonides. Ya en la Capital, en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505) abrirá sus puertas a las 15 para compartir una mateada criolla con danzas folclóricas, en una nueva edición del Patio del Bicentenario con entrada libre y gratuita. Y en Famaillá (Malvinas Argentinas Club Coipú), desde las 18 tendrá lugar la Peñita Festivalera con Carperos (foto), Alma Huayna, Javier Tula, Gabriel Fuentes con su taller, la academia Tierra Gaucha y el Dj Monse.
Rock y pop
Álvaro Olmos actúa en Yerba Buena
El cantautor tucumano Álvaro Olmos estará desde las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega, con acceso libre), con un recital de sus composiciones propias de rock y pop que le hicieron ganador del Premio Mercedes Sosa en su género. Desde las 21.30, Ángeles de Acero rendirá tributo a AC/DC en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con un recorrido por los temas de la famosa banda británico-australiana, también sin cobro de derecho de espectáculo. En tanto, en Casa Monte (Barrio Sur) habrá una feria de fanzine desde las 16, con talleres y shows de Dalia Magenta, Lu Elsinger y Bacuto, entre otros.
Flamenco
Clases gratuitas de sevillanas en Yerba Buena
Por el Día del Flamenco, desde las 18 habrá clases gratuitas de sevillanas en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a cargo de Luz María Castro, Rocío Coronel y María Emilia Jerez. Como colaboración se pide la entrega de un alimento no perecedero a beneficio de las Hermanas de la Cruz de Alderetes. Esta actividad es organizada por el Centro Andaluz Federico García Lorca, dentro de la Ruta del Flamenco en la provincia, destacó su presidenta Viviana Laguna Marfil, quien remarcó que en su sede de Buenos Aires 614 se dictan clases casi todos los días de la semana.