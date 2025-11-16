Estreno en el Espacio Incaa

La acción comienza en Suiza, donde -en la cima de su carrera como diseñadora de moda- Lina se deja llevar por un impulso repentino tras recibir un premio que arroja a la basura, inesperadamente. De regreso a Buenos Aires, no dice nada sobre lo ocurrido a su familia ni a su entorno cercano, pero algo ha cambiado en ella; en forma silenciosa e invisible, ese episodio desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás, pero que nunca fue superado.