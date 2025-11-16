Secciones
Estreno en el Espacio Incaa
Proyectan “Las corrientes”

Hoy y mañana, ambos días desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) se proyectará “Las corrientes”, el drama psicológico escrito y dirigido por Milagros Mumenthaler y protagonizado por Isabel Aimé González Sola, que compitió en los festivales de Toronto y San Sebastián (donde fue premiada en la la sección Otra Mirada).

La acción comienza en Suiza, donde -en la cima de su carrera como diseñadora de moda- Lina se deja llevar por un impulso repentino tras recibir un premio que arroja a la basura, inesperadamente. De regreso a Buenos Aires, no dice nada sobre lo ocurrido a su familia ni a su entorno cercano, pero algo ha cambiado en ella; en forma silenciosa e invisible, ese episodio desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás, pero que nunca fue superado.

Comentarios