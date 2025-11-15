El arbolito de Joaquín: el símbolo que crece a la par de la cancha principal de Liceo RC

El origen de ese pequeño árbol -una duranta, de hojas verdes brillantes y ramas que pueden moldearse con el tiempo- se remonta al 19 de marzo de 2017, fecha en la que se cumplía un aniversario más del natalicio de Joaquín. Para su familia, esa jornada no podía pasar sin un gesto que lo representara. “La idea del arbolito nació sin saber realmente lo que podía llegar a generar”, recuerda Hugo Quintana, padre de Joaquín y organizador del Seven que hoy lleva su nombre. “Pensábamos hacer alguna acción que represente un poco lo que él era y lo que a él le gustaba. Joaquín era un chico muy ecologista”, explicó.