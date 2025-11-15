Liceo RC: la casa que nació del espíritu estudiantil y hoy sostiene el Seven Joaquín Quintana

Pocas organizaciones del rugby desarrollo lograron en tan poco tiempo una infraestructura tan sólida. En menos de una década, Liceo RC construyó un complejo que incluye un predio de siete hectáreas, cuatro canchas -dos de ellas iluminadas-, vestuarios con duchas de agua caliente, un quincho vidriado, una cantina en funcionamiento, una boutique propia y amplios espacios de entrenamiento. El crecimiento material, sin embargo, vino acompañado de un trabajo minucioso en la construcción de su capital humano. Para la dirigencia, la mayor riqueza del club no está en sus canchas, sino en las personas: entrenadores, preparadores físicos, managers, padres, voluntarios y jugadores que se integran desde edades muy tempranas. Hoy Liceo cuenta con unos 150 socios, distribuidos entre infantiles, juveniles, plantel superior y rugby femenino, un número significativo para una institución con menos de diez años en su etapa moderna.