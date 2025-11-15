¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video

Lo que comienza como una invitación amable termina convirtiéndose en un viaje cargado de tensiones ocultas. Los Tanner lo invitan a compartir unas vacaciones soñadas en sus playas privadas en Grecia, un entorno idílico que pronto deja entrever un trasfondo oscuro. Con el correr de los días, Adam deja de ser un simple acompañante para transformarse en una pieza clave en el complejo entramado emocional del clan, un grupo marcado por fracturas internas que él deberá aprender a navegar… o manipular.