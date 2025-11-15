Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video

Intriga, tensión y un elenco de primer nivel sostienen una historia donde nada es lo que parece y cada capítulo deja un nuevo interrogante.

¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video
Hace 1 Hs

Prime Video volvió a demostrar que no hacen falta temporadas extensas para conquistar a la audiencia. Su nueva apuesta, Malicia, se posiciona entre las series más vistas del año y confirma que la calidad no depende de la cantidad. Con apenas seis capítulos, la producción atrapó rápidamente a los usuarios por su ritmo intenso, su impecable elenco y una trama que se vuelve más inquietante a medida que avanza.

La historia sigue a Adam, un tutor joven, brillante y carismático, con una habilidad excepcional para leer a las personas. Ese talento, sumado a su encanto natural, le abre inesperadamente las puertas de los Tanner, una de las familias más adineradas e influyentes.

Lo que comienza como una invitación amable termina convirtiéndose en un viaje cargado de tensiones ocultas. Los Tanner lo invitan a compartir unas vacaciones soñadas en sus playas privadas en Grecia, un entorno idílico que pronto deja entrever un trasfondo oscuro. Con el correr de los días, Adam deja de ser un simple acompañante para transformarse en una pieza clave en el complejo entramado emocional del clan, un grupo marcado por fracturas internas que él deberá aprender a navegar… o manipular.

Malicia se instala como un thriller donde cada mirada, gesto y silencio suma al misterio. Nada es lo que parece y el espectador va descubriendo, junto al protagonista, que detrás del glamour y la riqueza se esconden secretos capaces de destruir vínculos y transformar destinos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
1

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
2

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios