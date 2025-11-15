¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video

Prime Video volvió a demostrar que no hacen falta temporadas extensas para conquistar a la audiencia. Su nueva apuesta, Malicia, se posiciona entre las series más vistas del año y confirma que la calidad no depende de la cantidad. Con apenas seis capítulos, la producción atrapó rápidamente a los usuarios por su ritmo intenso, su impecable elenco y una trama que se vuelve más inquietante a medida que avanza.
La historia sigue a Adam, un tutor joven, brillante y carismático, con una habilidad excepcional para leer a las personas. Ese talento, sumado a su encanto natural, le abre inesperadamente las puertas de los Tanner, una de las familias más adineradas e influyentes.
Lo que comienza como una invitación amable termina convirtiéndose en un viaje cargado de tensiones ocultas. Los Tanner lo invitan a compartir unas vacaciones soñadas en sus playas privadas en Grecia, un entorno idílico que pronto deja entrever un trasfondo oscuro. Con el correr de los días, Adam deja de ser un simple acompañante para transformarse en una pieza clave en el complejo entramado emocional del clan, un grupo marcado por fracturas internas que él deberá aprender a navegar… o manipular.
Malicia se instala como un thriller donde cada mirada, gesto y silencio suma al misterio. Nada es lo que parece y el espectador va descubriendo, junto al protagonista, que detrás del glamour y la riqueza se esconden secretos capaces de destruir vínculos y transformar destinos.