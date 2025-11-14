Huirapuca superó 1-0 a Natación en el inicio de la final del torneo Anual

El inicio de la serie decisiva del torneo Anual femenino de hockey no defraudó. En una noche intensa, de nervios y precisión quirúrgica, Huirapuca venció 1-0 a Natación y Gimnasia en la cancha del “Blanco” y se quedó con un triunfo que vale mucho más que un simple primer paso: abre la serie con ventaja, obliga a su rival a reaccionar y confirma que este cruce estaba destinado a jugarse en detalles.