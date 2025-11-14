Huirapuca superó 1-0 a Natación en el inicio de la final del torneo Anual

El inicio de la serie decisiva del torneo Anual femenino de hockey no defraudó. En una noche intensa, de nervios y precisión quirúrgica, Huirapuca venció 1-0 a Natación y Gimnasia en la cancha del “Blanco” y se quedó con un triunfo que vale mucho más que un simple primer paso: abre la serie con ventaja, obliga a su rival a reaccionar y confirma que este cruce estaba destinado a jugarse en detalles.
El gol llegó en el primer cuarto, tras una recuperación en la mitad de la cancha y una jugada rápida que encontró a las “Verdirrojas” con espacios. El toque final, ajustado al segundo palo, desató el festejo del equipo de Concepción y silenció por unos segundos las tribunas locales, que habían llegado colmadas para el choque inicial.
Una final friccionada
El partido tuvo todos los condimentos previstos. Natación intentó imponer el ritmo desde la posesión y las transiciones cortas; Huirapuca, fiel a su identidad, se afirmó en la intensidad, el orden defensivo y la capacidad de transformar cada recuperación en una chance real.
Lejos de los encuentros abiertos o de intercambio constante, esta primera final se jugó con el freno de mano discursivo y la adrenalina real de lo irrepetible. Cada corner corto fue una final dentro de la final. Cada pelota dividida, una batalla.
Natación generó sus mejores momentos en el tercer cuarto, cuando logró instalarse más arriba y obligó a la arquera visitante a intervenir con firmeza. Pero faltó precisión en el último toque. Huirapuca, en cambio, capitalizó la suya cuando el partido todavía era un tablero parejo.
El peso de las capitanas
Lo que Julieta Rodríguez y Julieta Herrera habían anticipado en la previa se volvió carne durante los 60 minutos.
La capitana del “Blanco” había dicho que “las finales se definen en los detalles y la concentración total”, y Natación sintió en carne propia esa máxima: un error mínimo, un desajuste, un escalón fuera de tiempo, y Huira lo convirtió en ventaja.
Del otro lado, Herrera había asegurado que “cuando estamos unidas, todo es posible”, una frase que la tribuna del sur convirtió en bandera. La intensidad emocional del equipo de Concepción fue visible en cada cierre, en cada corrida y en su capacidad para sostener el partido cuando Natación apretó.
Clima de final
La cancha de Natación explotó. Entre familias, juveniles, banderas y bombos, el ambiente estuvo a la altura de una definición histórica. Hubo momentos de nervios, pedidos desde el banco, y esa mezcla inevitable de ansiedad y obsesión por el detalle que solo se ve en partidos decisivos.
Huirapuca no estuvo sola: una caravana desde Concepción acompañó al equipo, como suele ocurrir. La tribuna visitante fue un bloque compacto y ruidoso, que empujó en los momentos de mayor presión.
Qué queda para hoy
Con el 1-0 en el bolsillo, Huirapuca llegará al segundo partido, hoy desde las 19 en Tucumán Rugby, con la posibilidad concreta de cerrar la serie y forzar la súper final por el título anual.
Para Natación, el desafío es enorme pero no desconocido: deberá ganar para seguir con vida y prolongar la disputa hasta el domingo. El “Blanco” no perdió la calma ni el orden, pero sabe que deberá ajustar la definición y evitar que Huira imponga su intensidad.