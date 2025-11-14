El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán no tuvo la noche que esperaba en Lanús. Los goles del local cayeron como un baldazo de agua fría en el "Decano" que, aunque reaccionó, se quedó sin energía en el segundo tiempo y consumó su derrota. Matías Mansilla volvió a dejar dudas, la línea defensiva sufrió todo el partido y los extremos fueron lo más peligroso del equipo.
Matías Mansilla (5)
Si bien tuvo algunas atajadas destacadas, no transmitió seguridad. Pudo haber hecho algo más en la jugada del primer gol del paraguayo Canale. En los otros dos, poco pudo hacer.
Damián Martínez (4)
No cuidó bien su carril derecho. Lanús lo eligió como su zona predilecta para atacar y por allí llegaron los tres goles. No pudo controlar a Ramiro Carrera ni las proyecciones de Sasha Marcich.
Marcelo Ortiz (4)
No sostuvo la firmeza que había mostrado ante Godoy Cruz. Perdió por arriba en más de una ocasión y se vio perjudicado por los reiterados desajustes defensivos de la última línea.
Gianluca Ferrari (4)
Ganó algunos duelos, pero también sufrió a Rodrigo Castillo y a los volantes “granates”. Participó de un blooper en el gol anulado a Eduardo Salvio, que lo hubiese dejado aún más expuesto.
Miguel Brizuela (4)
Aunque se asoció bien en ataque, no logró contener a Salvio durante todo el encuentro. Perdió en el mano a mano y Lanús explotó sus espaldas con frecuencia.
Carlos Auzqui (5)
Reemplazó a Ruiz Rodríguez cuando el partido estaba 1-1. Recuperó algunas pelotas, aunque no gravitó en ataque.
Adrián Sánchez (6)
Hizo un gran despliegue, recuperó varias pelotas en el primer tiempo y fue reemplazado a los 58’ por Lautaro Godoy. Fue su último partido: todo indica que podría emigrar.
Guillermo Acosta (5)
Debió cumplir una función más exigente que la del partido ante Godoy Cruz. Cumplió hasta que el cansancio lo condicionó en el complemento.
Kevín Ortiz (6)
Se ubicó delante de la línea defensiva para contener a Marcelino Moreno. Aunque no lo logró del todo, aportó equilibrio y buena circulación de pelota en la mitad de la cancha.
Nicolás Laméndola (8)
Fue el arma más peligrosa de Atlético. Desequilibró, gambeteó, probó al arco y asistió con una gran jugada en el primer gol.
Ramiro Ruiz Rodríguez (7)
El “Oreja” dio la cara en el momento más complicado del partido. Pidió la pelota, pisó el área y generó varias ocasiones. Definió bien en el primer tanto.
Leandro Díaz (3)
Volvió a mostrarse falto de ritmo e impreciso en la toma de decisiones. Entorpeció ataques y malogró ocasiones que pudieron haber cambiado el resultado.
Lautaro Godoy (4)
Ingresó por el amonestado Sánchez y vio la tarjeta amarilla apenas entró.
Renzo Tesuri (-)
Sumó algo más de 20 minutos en el cierre de la temporada. Recuperó ritmo de competencia en los últimos tres partidos tras volver de su lesión.
Fausto Grillo (x)
Debutó en la Liga Profesional al ingresar por Miguel Brizuela. Solo había jugado ante Newell’s por Copa Argentina.
Ezequiel Godoy (-)
“Pipa” entró a los 88 minutos por Guillermo Acosta. Luego de una temporada completa en Reserva, hizo su debut en Primera División.