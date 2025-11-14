El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán no tuvo la noche que esperaba en Lanús. Los goles del local cayeron como un baldazo de agua fría en el "Decano" que, aunque reaccionó, se quedó sin energía en el segundo tiempo y consumó su derrota. Matías Mansilla volvió a dejar dudas, la línea defensiva sufrió todo el partido y los extremos fueron lo más peligroso del equipo.