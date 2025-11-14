Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

La propuesta táctica se construye desde los nombres y los números, es cierto, pero solo se revela cuando la pelota empieza a rodar. A priori, el esquema lucía ofensivo y propositivo; después, Colace debía traducirlo en acción. Por momentos, lo consiguió: el equipo presionó en bloque alto, con los tres delanteros muy cerca del área rival y con el apoyo de los volantes para ahogar la salida. Si bien forzó algunos errores de Lanús en los primeros minutos, el local también encontró en esa propuesta una vía para hacerse fuerte. El 4-2-3-1 de Mauricio Pellegrino aprovechó los huecos que dejaba el mediocampo adelantado de Atlético cada vez que la pelota superaba la primera línea de presión. Con espacio y libertad para moverse, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Eduardo Salvio hicieron un festín cada vez que pisaron tres cuartos.