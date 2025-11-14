Secciones
DeportesFútbol

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

El entrenador volvió a confiar en el 4-3-3 y, aunque mostró pasajes de buen fútbol, el desgaste propio de la intensidad táctica lo llevó a fallar en el momento de las modificaciones.

ASUMIÓ RIESGOS. Colace apostó por un Atlético Tucumán ofensivo y protagonista, pero el equipo no fue capaz de sostener la intensidad. ASUMIÓ RIESGOS. Colace apostó por un Atlético Tucumán ofensivo y protagonista, pero el equipo no fue capaz de sostener la intensidad.
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Atlético Tucumán arribó a Lanús con un solo objetivo: ganar y esperar resultados. Bajo ese propósito, Hugo Colace repitió la fórmula que le había dado resultado en la victoria frente a Godoy Cruz y volvió a su 4-3-3 predilecto. Kevin Ortiz ocupó la función de “5” tapón que en el partido anterior había cumplido Guillermo Acosta, hoy unos metros más adelante, más liberado, junto a Adrián Sánchez como internos. Ortiz partió la cancha en dos: detrás suyo, la línea defensiva; delante, los volantes y los extremos Ramiro Ruiz Rodríguez y Nicolás Laméndola, que jugaron como wings clásicos. En el área, la referencia volvió a ser Leandro Díaz.

La propuesta táctica se construye desde los nombres y los números, es cierto, pero solo se revela cuando la pelota empieza a rodar. A priori, el esquema lucía ofensivo y propositivo; después, Colace debía traducirlo en acción. Por momentos, lo consiguió: el equipo presionó en bloque alto, con los tres delanteros muy cerca del área rival y con el apoyo de los volantes para ahogar la salida. Si bien forzó algunos errores de Lanús en los primeros minutos, el local también encontró en esa propuesta una vía para hacerse fuerte. El 4-2-3-1 de Mauricio Pellegrino aprovechó los huecos que dejaba el mediocampo adelantado de Atlético cada vez que la pelota superaba la primera línea de presión. Con espacio y libertad para moverse, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Eduardo Salvio hicieron un festín cada vez que pisaron tres cuartos. 

Con el resultado adverso, Colace sabía que debía corregir dos aspectos clave para mantener vivas las aspiraciones de su equipo. Primero, ajustar las marcas y tratar de desactivar el talento individual de los creativos “granates”. Con gambeta y picardía, Moreno y Salvio, por momentos, hicieron lo que quisieron: no podían participar tanto del juego o los goles del local caerían en cadena. Segundo, Atlético debía poner la pelota al piso y empezar a jugar. La gran fortaleza del 4-3-3 son sus extremos, y Ruiz Rodríguez y Laméndola lo entendieron perfecto. Promediando el primer tiempo, los tucumanos se mostraron explosivos y desequilibrantes; por ellos pasaron todas las ocasiones de gol.

Con el empate, Atlético recuperó energías en el entretiempo y volvió a presionar intensamente en el complemento. Pero apareció otro problema: el cansancio. Y Colace no supo cómo administrarlo. Las modificaciones, pensadas para renovar piernas, generaron el efecto contrario. Salieron dos de los jugadores con mayor despliegue -que no habían mostrado signos claros de agotamiento- y permanecieron otros visiblemente fundidos, como Acosta o Díaz. Los cambios terminaron por desordenar al “Decano”, que nunca volvió a tomar control del partido ni a adaptarse a su ritmo.

Colace fue audaz con su planteo y, por momentos, logró buenos pasajes de juego. Pero pagó caro sus decisiones en el segundo tiempo, y Lanús lo aprovechó al máximo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Comentarios