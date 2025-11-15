Los proyectos de aeropuerto para Tafí del Valle

Incluso, más allá de lo turístico o estratégico, porque vincula por el aire no sólo a Tafí sino a todos los Valles Calchaquíes, de fama mundial por sus numerosos atractivos, es un incentivo para el riquísimo sector productivo de las alturas, que abarca agricultura, minería, gastronomía, artesanía, museología, arqueología o la poderosa industria vitivinícola de renombre internacional. En las décadas del 20, del 30 y del 40 los vuelos insumían entre 40 y 60 minutos, según la ruta elegida. En el presente, con las aeronaves actuales, esos viajes no superarían los 20 minutos, según estiman los expertos. La empresa Aeropuertos Argentina 2000 lo planteó hace 25 años como una de las obras aeronáuticas clave para Tucumán. La profunda crisis socioeconómica de 2001 sepultó el proyecto, que incluía otra serie de reformas en la estación principal y en otros rincones del territorio, que al día de hoy cuenta con sólo una pista pavimentada para aviones.