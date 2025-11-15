Cartas de lectores: Eutanasia (II)

Cuando se trata de temas tan delicados y sensibles debemos adecuar nuestros argumentos a la nueva concepción del mundo sin traicionar nuestros principios ni éticos ni morales. Usar la teoría de la Ventana de Overton ( Joseph Overton politólogo estadunidense) que se hizo muy popular en el mundo, es entender el progreso cultural de los pueblos. Tal teoría considera que los políticos que hacen las leyes deben adecuar su redacción a los pedidos de la sociedad y no al de sus propios intereses o políticos o partidarios o religiosos. Dicho Overton entiende que se debe legislar para más libertad o menos libertad y no para la “izquierda” o la “derecha”. El legislador debe adecuar su servicio al mandato de la opinión de los ciudadanos y no de sus propios intereses. El modelo Overton indica que “las ideas políticas consideradas tabú en una época se vuelven aceptables en otra a pedido de la Sociedad” Así ocurrió con el matrimonio igualitario o la ley del aborto... Legislar para dar más libertad a los ciudadanos no es imponer nada. Legislar no es obligar. Legislar es dar la libertad de hacer algo en forma legal y lícita, a quien decidiera tomar un determinado camino, al contrario de tomar el mismo camino ,de manera ilícita, como lo hacía antes, lo que es peor. La decisión de hacer algo está en la conciencia de la persona y se hará igual con ley o sin ella. Por lo tanto es mejor darle garantías legales a decisiones difíciles antes que permitir que se llevan a cabo igual pero en forma clandestina. Lo que hoy nos ocupa y que fue tomado de la sociedad por el legislador Cobos( eutanasia) es un debate que tendremos que dar en algún momento (como ocurrió con otros temas tabú), y no podemos tomar la posición cómoda de hacer oídos sordos a temas difíciles y sensibles ,con la excusa de mandatos religiosos o culturales, porque así se fomenta el ocultismo y la clandestinidad. Hacer leyes que regulen temas sobre eutanasia no es obligar a nadie que lleve a cabo dicho acto, pero sí es respetar la libertad de cada uno de hacerlo, si así lo decidiera. Por mí parte respeto todos los mandatos de cada religión o de cada cultura( soy de Fe católica) cómo así también respeto los avances en legislar temas tabú ,como parte del proceso de la propia evolución de la humanidad. Repito: legislar no es obligar, sino garantizar la legalidad de decidir con libertad.