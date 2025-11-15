Cartas de lectores: obras en el aeropuerto

Las obras proyectadas en el aeropuerto tucumano, sin duda, son necesarias; también lo sería contemplar una ruta alternativa c/nexo con la 302 (a Cevil Pozo), lo que facilitaría un circuito turístico, escolar, inmobiliario y comercial, que sería beneficioso. Igualmente, líneas de ómnibus (parientes y amigos padecieron los abusos de tarifas). El aeropuerto Jorge Newbery, en CABA, está rodeado de un Parque, del Río de la Plata y una amplia avenida por la que circulan líneas de colectivos, lo que facilita a muchos viajar con tarifas accesibles. Hoy no ocurre en Tucumán, como sí ocurría antes, en el antiguo emplazamiento. Lamentable. Los nostálgicos recuerdan con afecto cuando las familias se daban cita para disfrutar del despegue y del aterrizaje de los aviones en el aeropuerto Benjamín Matienzo.