Argentina barrió a Eslovaquia y encaminó su clasificación en la Billie Jean King Cup

Con la serie 1-0, Solana Sierra tomó la posta. La marplatense, número 66 del mundo y principal raqueta nacional, enfrentó a la rival mejor ubicada del equipo europeo: Rebecca Sramkova (74ª). Lejos de complicarse, Sierra mostró solidez y una gran lectura de los momentos importantes. Ganó 6-2 y 6-4 en un partido de 1h22m, apoyada en su mayor precisión en los puntos de quiebre (4/10) y en su capacidad para sostenerse mentalmente tras un breve pasaje favorable a la visitante en el segundo set. De esa manera, la argentina ratificó el buen nivel que viene mostrando en el circuito.