Argentina barrió a Eslovaquia y encaminó su clasificación en la Billie Jean King Cup

Argentina tuvo un arranque ideal en el Grupo C de los Playoffs de la Billie Jean King Cup y dio un paso clave en su aspiración de meterse en los Qualifiers 2026. En el Córdoba Lawn Tennis Club, el equipo dirigido por la tucumana Mercedes Paz se impuso con autoridad sobre Eslovaquia, subcampeona en 2024, y resolvió la serie por 3-0 tras dos sólidas actuaciones en singles y un cierre trabajado en dobles.
El primer punto llegó de la mano de Julia Riera, que salió a marcar el ritmo de la jornada. La pergaminense (170ª del ranking) dominó sin fisuras a Viktoria Hruncakova (226ª) y la superó por 6-2 y 6-1 en apenas más de una hora. Firme con el primer servicio, efectiva en los break points y dueña del control territorial del partido, Riera dejó sin respuestas a la eslovaca y abrió el camino con claridad para la Selección Argentina de Tenis YPF.
Con la serie 1-0, Solana Sierra tomó la posta. La marplatense, número 66 del mundo y principal raqueta nacional, enfrentó a la rival mejor ubicada del equipo europeo: Rebecca Sramkova (74ª). Lejos de complicarse, Sierra mostró solidez y una gran lectura de los momentos importantes. Ganó 6-2 y 6-4 en un partido de 1h22m, apoyada en su mayor precisión en los puntos de quiebre (4/10) y en su capacidad para sostenerse mentalmente tras un breve pasaje favorable a la visitante en el segundo set. De esa manera, la argentina ratificó el buen nivel que viene mostrando en el circuito.
Con la serie ya sentenciada, el dobles mantuvo la intensidad. Si bien estaba previsto que Jazmín Ortenzi compartiera la cancha con María Lourdes Carlé, un cambio de último momento dejó a Carlé afuera y abrió la puerta a un regreso: Riera volvió al polvo de ladrillo, esta vez en dupla con Ortenzi. Del otro lado, Katarina Kuzmova y Nina Vargova ofrecieron el mayor desafío del día: obligaron a las argentinas a disputar un tercer set y fueron las únicas capaces de arrebatar un parcial.
Aun así, la dupla albiceleste sostuvo la concentración en los tramos decisivos y cerró el duelo por 6-4, 3-6 y 6-4 en 1h51m, en un partido marcado por la paridad y definido por un quiebre de diferencia. Fue el broche de una jornada perfecta para el equipo nacional, que celebró su primera victoria del grupo sin ceder puntos.
El próximo movimiento del Grupo C se producirá este sábado, cuando Suiza y Eslovaquia se enfrenten entre sí. Argentina, que tendrá descanso, seguirá atenta: el resultado ordenará el panorama de cara a la definición del domingo, cuando las dirigidas por Paz se medirán ante las helvéticas, equipo que cuenta con Simona Waltert (86ª), Susan Bandecchi (240ª), Celine Naef (266ª) y Valentina Ryser (274ª). Waltert enfrentará a Argentina tras su paso por el Tucumán Open, donde llegó a semifinales y dejó en el camino a Riera.
El formato es simple: cada grupo reúne a tres países y se juega todos contra todos, con dos singles y un dobles por serie. Solo los ganadores avanzarán a los Qualifiers 2026, la antesala de las Finals.
Tras cuatro eliminaciones consecutivas en esta instancia, el triunfo ante Eslovaquia reaviva la ilusión argentina. Todo quedará en manos de lo que ocurra el domingo desde las 11: un triunfo frente a Suiza la depositará otra vez entre los equipos que pelean por estar entre las 12 mejores selecciones del mundo.