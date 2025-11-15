Presente y futuro de BioBlends, según la visión de sus científicas

“BioBlends es el proyecto más innovador y exigente de mi carrera. A nivel personal, representa un gran desafío: mi experiencia como investigadora se centraba en desarrollar bioinsumos a partir de metabolitos microbianos y transferir esa tecnología al sector privado. Por el contrario, aquí realizamos el recorrido completo de desarrollo de un producto, a una velocidad vertiginosa: desde la protección de la tecnología hasta el escalado y su habilitación en los mercados, alineados con las necesidades de la industria alimenticia. Me enorgullece haber impulsado la creación de este equipo complementario que hoy está transformando la conservación de alimentos”, dijo Chalfoun.