Presente y futuro de BioBlends, según la visión de sus científicas

Las integrantes del equipo científico de BioBlends, Nadia Chalfoun, Pía di Peto y María Laura Tortora, hablaron sobre lo que significa para ellas la empresa.
“BioBlends es el proyecto más innovador y exigente de mi carrera. A nivel personal, representa un gran desafío: mi experiencia como investigadora se centraba en desarrollar bioinsumos a partir de metabolitos microbianos y transferir esa tecnología al sector privado. Por el contrario, aquí realizamos el recorrido completo de desarrollo de un producto, a una velocidad vertiginosa: desde la protección de la tecnología hasta el escalado y su habilitación en los mercados, alineados con las necesidades de la industria alimenticia. Me enorgullece haber impulsado la creación de este equipo complementario que hoy está transformando la conservación de alimentos”, dijo Chalfoun.
“Durante mi carrera tuve la oportunidad de innovar en el mundo del agro, un ámbito que me apasiona. Investigar y desarrollar un producto desde cero, basado en ciencia, me motiva cada día. En BioBlends tengo la posibilidad de hacerlo, sumando además el desafío de construir una firma con base biotecnológica. Todo es vertiginoso y desafiante, pero también muy inspirador. Y solo es posible gracias al equipo correcto. Espero que BioBlends logre consolidarse como referente en bioconservación, generando un impacto positivo y sostenible en la industria alimentaria”, agregó Di Peto.
“BioBlends es el desarrollo profesional más desafiante que experimenté. Es una forma de materializar todos los conocimientos que adquirí durante mi carrera profesional, combinados con el trabajo en equipo, el compromiso y una motivación constante. Lo más importante es la gran capacidad, solidez y complementariedad del equipo de trabajo. Esta es la base para que, en un futuro, BioBlends se convierta en una empresa global que revolucione la conservación de alimentos”, cerró Tortora.