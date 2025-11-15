Secciones
EconomíaRural

Los warrants crecieron el 102% en dólares, interanual

En pesos aumentó el 69%. De enero a octubre de 2025 se emitieron instrumentos por U$S 1.960 millones y por $ 159.161 millones.

Los warrants crecieron el 102% en dólares, interanual
Hace 8 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, entre enero y octubre de 2025, se emitieron warrants por U$S 1.960 millones y por $ 159.161 millones, mientras que para el mismo período de 2024 las emisiones habían llegado a los U$S 965 millones y a los $ 94.188 millones.

Esto representa un aumento interanual del 102% en dólares y de un 69% en pesos, según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Un warrant es un instrumento de financiamiento que permite obtener crédito utilizando mercadería como garantía. Es una herramienta ágil y eficiente que se viene consolidando en el sector agroindustrial y las economías regionales.

En todo el año pasado la emisión de estos instrumentos había alcanzado los U$S 1.076 millones y los $ 108.924 millones; es decir que en octubre del año en curso ya se superaron los valores alcanzados durante todo el año pasado.

Los warrants pueden ser utilizados para una amplia diversidad de productos. Los emitidos hasta la fecha se encuentran distribuidos en 18 provincias y abarcan sectores como cereales, oleaginosas (tanto granos como aceites y harinas), azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, jugo de limón, leche en polvo y cáscara deshidratada, entre otros.

La operatoria está regida por la Ley N°9.643, que fue modificada por el DNU N°70/2023, y el Decreto Reglamentario N°640/2024, que permitieron flexibilizar la herramienta, e incorporar nuevos productos.

Cabe destacar que se autorizó expresamente el uso del warrant y certificado de depósito en formato electrónico, a través de la plataforma que provee la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y/o mediante plataformas privadas, entre otros beneficios.

En ese marco la cartera agropecuaria llevó a cabo un webinar del cual participaron más de 150 empresas y entidades de todo el país interesadas en conocer mayores detalles sobre la herramienta.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios para la autorización de productos fitosanitarios

Cambios para la autorización de productos fitosanitarios

En procesos de inspección: actualización de criterios y refuerzo del bienestar animal

En procesos de inspección: actualización de criterios y refuerzo del bienestar animal

El sector citrícola muestra recuperación, pero aún lejos de los niveles históricos

El sector citrícola muestra recuperación, pero aún lejos de los niveles históricos

La producción de legumbres marcó un nuevo récord en 2025

La producción de legumbres marcó un nuevo récord en 2025

Certificación: buenas prácticas agrícolas y desafíos ambientales

Certificación: buenas prácticas agrícolas y desafíos ambientales

Lo más popular
De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
1

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas”: la gran promo que revoluciona el norte argentino
2

Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas”: la gran promo que revoluciona el norte argentino

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte
5

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

Sigue el festival de cine under en La Ramada
6

Sigue el festival de cine under en La Ramada

Más Noticias
Brasil, la economía agrícola más dinámica

Brasil, la economía agrícola más dinámica

Tragedias distópicas, el ChatGPT y su efecto en la salud mental de nuestros hijos

Tragedias distópicas, el ChatGPT y su efecto en la salud mental de nuestros hijos

Teatro tucumano: “Último café”, un homenaje a los abuelos

Teatro tucumano: “Último café”, un homenaje a los abuelos

Festival Tucumán Jazz: una delegación cordobesa en Bar Irlanda

Festival Tucumán Jazz: una delegación cordobesa en Bar Irlanda

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Un humor filoso que pasa del streaming al vivo en un teatro

Un humor filoso que pasa del streaming al vivo en un teatro

Sigue el festival de cine under en La Ramada

Sigue el festival de cine under en La Ramada

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

Comentarios