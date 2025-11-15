Los warrants crecieron el 102% en dólares, interanual

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, entre enero y octubre de 2025, se emitieron warrants por U$S 1.960 millones y por $ 159.161 millones, mientras que para el mismo período de 2024 las emisiones habían llegado a los U$S 965 millones y a los $ 94.188 millones.