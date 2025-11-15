La Eeaoc trabaja en un proceso para recibir startups

“El inicio fue casi casual. Participamos de un evento de promoción organizado por GridX y el Consejo Federal de Inversiones, donde se presentaban experiencias sobre aceleradoras. Allí estuvimos algunos directores e investigadores de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc); entre ellos, quienes hoy integran BioBlends. Oír esas presentaciones despertó inquietudes y coincidió con discusiones internas que ya veníamos teniendo sobre la posibilidad de crear una incubadora, aunque en ese momento la idea todavía no estaba definida”, contó Diego Gutiérrez, responsable de la Unidad de Proyectos y Vinculación Tecnológica de la Eeaoc.