Establecen nuevo precio para el etanol

El mínimo para el litro del producido a partir de caña fue fijado en $ 918,02.

Hace 8 Hs

Mediante la resolución 443/2025, ya publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación estableció los nuevos precios mínimos de adquisición del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con nafta, conforme a lo dispuesto por la Ley 27.640.

Según lo comunicado, el precio mínimo para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar será de $ 918,02 por litro, mientras que el bioetanol producido sobre la base de maíz se fijó en $ 841,39 por litro.

Ambos valores regirán durante el mes de noviembre y se mantendrán vigentes hasta la publicación de nuevos precios.

Además, la resolución establece que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.

La disposición fue firmada por la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, y entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

