Empresas argentinas lograron el oro en el Mundial de Carnes

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación celebraron la reciente obtención de la medalla de oro por parte de las empresas La Negra Agropecuaria, con sede en Del Viso, y productora de la marca Urien Loza, en el primer Campeonato Mundial de Carnes (CMDC), que se llevó adelante en Buenos Aires.
El bife ancho a grano presentado por esta empresa productora fue elegido el mejor del mundo y además recibió una mención especial a la excelencia en sabor. Este logro reafirma la calidad y el prestigio de la carne argentina.
Asimismo, en la categoría bife ancho alimentado a pasto, la medalla dorada le fue otorgada a Quickfood SA por la muestra proveniente del establecimiento Ricardo y Omar Bailo.
El objetivo de los jurados fue identificar las carnes bovinas más tiernas, jugosas y sabrosas del planeta en dos categorías emblemáticas: bife ancho y bife angosto, tanto en versiones alimentadas a grano como a pasto.
A lo largo de los años la carne argentina se ha posicionado como una de las más reconocidas del mundo. El vasto territorio con abundantes pasturas, clima optimo y, por sobre todo, productores ganaderos de primera línea apuntalados por un sólido programa sanitario y desarrollo genético de clase mundial, se conjugan para lograr este reconocimiento internacional.
Sus principales atributos a los sentidos del consumidor son la terneza, la jugosidad y el sabor, que la destacan de otras carnes a nivel global.
La carne producida en la Argentina ofrece beneficios para la salud humana como un mayor contenido de ácidos grasos Omega-3 y un equilibrio superior entre Omega-3 y Omega-6 (ácidos grasos esenciales). El beneficio más importante de estos ácidos grasos es que mejoran la actividad cardiovascular, la respuesta del sistema inmunológico y también protegen la visión entre otras cualidades.
La actual política agropecuaria llevada adelante por el Gobierno nacional prioriza la liberación del comercio para promover la producción y la eliminación de normas que eran un obstáculo para la rentabilidad de los productores.