Empresas argentinas lograron el oro en el Mundial de Carnes

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación celebraron la reciente obtención de la medalla de oro por parte de las empresas La Negra Agropecuaria, con sede en Del Viso, y productora de la marca Urien Loza, en el primer Campeonato Mundial de Carnes (CMDC), que se llevó adelante en Buenos Aires.