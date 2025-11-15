BioBlends, una startup incubada en la Eeaoc que convive con las líneas de investigación histórica

Hace unos días se informó que la empresa de base tecnológica BioBlends propuso incubarse en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), decisión que despertó más preguntas que certezas. La figura de una startup de base tecnológica no estaba en el radar cotidiano de la institución agrocientífica. Sin embargo, el proyecto fue ganando espacio, y demostró, con resultados, que podía convivir con las líneas de investigación históricas. Hoy, con nuevos fondos, alianzas estratégicas y un producto a punto de salir al mercado, BioBlends es la primera startup incubada en la Eeaoc y un modelo de cómo la ciencia aplicada puede proyectarse desde Tucumán hacia el mundo.