Confederaciones Rurales Argentinas renovó autoridades

Con esta nueva conformación, CRA reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, la sostenibilidad y el protagonismo del campo argentino en la construcción del futuro del país. La institución continuará impulsando políticas que fortalezcan la competitividad del sector, el arraigo rural y el trabajo conjunto entre las confederaciones que la integran, con la mirada puesta en un país más equitativo, federal y productivo.