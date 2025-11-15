Secciones
Confederaciones Rurales Argentinas renovó autoridades

Carlos Horacio Castagnani ocupará nuevamente la presidencia, hasta 2027.

Hace 8 Hs

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizó la renovación de su Comisión Directiva, que conducirá los destinos de la entidad durante el período 2025-2027.

En esta nueva etapa, Carlos Horacio Castagnani fue reelegido como presidente, acompañado por una mesa ejecutiva integrada por dirigentes de distintas confederaciones del país, lo que refleja el espíritu federal y participativo que caracteriza a la institución.

La nueva conducción quedó conformada de la siguiente manera: José Ignacio Colombatto (vicepresidente 1º), Javier Rotondo (vicepresidente 2º), Pablo Juan Sánchez (vicepresidente 3º), Adrián Luna Vázquez (secretario), José Ignacio Lobo Viaña (prosecretario 1º), Daniel Enrique Lavayén (prosecretario 2º), Ricardo Roquette (tesorero) y Jorge Rois (protesorero).

Completan la comisión directiva los vocales Juan Carlos Goya, Gustavo Sutter Schneider, Guillermo Martínez Balbis, César Guatti, Carlos Miguel Bilbao, Juan Pablo Karnatz y Mario Hugo Leiva.

Castagnani es productor agropecuario de la provincia de Santa Fe y ha tenido una extensa trayectoria gremial dentro del movimiento rural confederado.

Antes de asumir la presidencia de CRA se desempeñó como secretario, y posteriormente como vicepresidente de la entidad, además de presidir la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe). Su conducción se distingue por promover el diálogo, el federalismo y la defensa activa de los intereses de los productores en todo el territorio nacional.

Con esta nueva conformación, CRA reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, la sostenibilidad y el protagonismo del campo argentino en la construcción del futuro del país. La institución continuará impulsando políticas que fortalezcan la competitividad del sector, el arraigo rural y el trabajo conjunto entre las confederaciones que la integran, con la mirada puesta en un país más equitativo, federal y productivo.

