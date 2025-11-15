Brasil, la economía agrícola más dinámica

En trigo, la Argentina mostró un repunte sostenido, con una tasa promedio de crecimiento de un 5,5% anual, impulsada por menores restricciones a la exportación y reducción de derechos. Brasil también exhibió una mejora significativa -6% anual-, merced de inversiones en genética y en manejo, que permitieron producir en regiones subtropicales tradicionalmente adversas al cereal. En Estados Unidos, por el contrario, la producción cayó un 0,8% por año, en promedio, debido a menores áreas sembradas, a la pérdida de rentabilidad relativa y a cambios en los programas agrícolas.