Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

La Selección Argentina cerró el año con victoria frente a Angola y una novedad que empieza a tomar fuerza en la escena futbolera. Joaquín Panichelli, delantero cordobés de 23 años, tuvo sus primeros minutos con la camiseta albiceleste. Ingresó a los 86 minutos por Nicolás González y hasta tuvo una chance clara sobre el final. No convirtió, pero dejó la sensación de que su historia recién empieza a escribirse en otra escala.
Su nombre había irrumpido hace unos días, cuando Lionel Scaloni incluyó en su lista a un atacante casi desconocido para muchos en el país, pero que viene brillando en Francia. Panichelli se ganó el llamado por un presente muy sólido en Racing de Estrasburgo, donde acumula una temporada deslumbrante: lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, lleva 9 tantos en 12 partidos de liga y ya suma 10 entre todas las competencias. Ese impacto inmediato en un contexto competitivo terminó de convencer al cuerpo técnico de la Selección.
Panichelli nació en Córdoba y dio sus primeros pasos en Racing de Nueva Italia, club donde se formó desde los seis años y en el que jugaba de enganche. Más tarde pasó a Atalaya Piero Foglia, uno de los equipos fuertes de la Liga Cordobesa. Allí permaneció tres temporadas y se sometió a un proceso exigente porque cada cinco meses viajaba a Buenos Aires para pruebas en los principales clubes del país.
En una de esas experiencias llamó la atención en Boca, aunque por cuestiones de papeles no pudo avanzar. Su destino terminó siendo River, donde llegó hasta Reserva, estuvo en bancos de Primera, pero nunca logró debutar oficialmente. En 2023 tomó una decisión difícil pero clave: se fue libre para buscar minutos. Martín Demichelis ya le había adelantado que su lugar no iba a estar entre las prioridades, en un plantel que tenía a Salomón Rondón, Miguel Borja y Lucas Beltrán.
El salto fue a España. Firmó con Alavés, debutó ante Barcelona y luego pasó al Mirandés, donde encontró continuidad, goles y confianza. Marcó 21 tantos en 44 partidos y se convirtió en una pieza clave para que el equipo jugara un playoff histórico de ascenso.
Ese rendimiento lo llevó al Racing de Estrasburgo, que invirtió más de 16 millones de euros por el 80% de su ficha. River, que conservaba un 20%, también recibió un monto importante. En Francia, Panichelli se transformó rápidamente en referencia ofensiva en un club que apuesta por jóvenes y que viene compitiendo en la parte alta de la tabla.
Le marcó un doblete al PSG, convirtió de chilena en Conference League, se asoció muy bien con Valentín Barco y se ganó un lugar indiscutido en el once de Liam Rosenior. Con 23 años, está entre los sub-23 más efectivos de Europa.
Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez consolidados rumbo al Mundial 2026, la Selección busca un tercer centrodelantero. En esa discusión aparecen José López, Santiago Castro, Valentín Castellanos… y ahora también Panichelli.
Scaloni aprovechó el amistoso con Angola como una de las últimas pruebas del año y le dio la oportunidad de entrar. No necesitó demasiado para mostrarse, encaró, remató y dejó buenas sensaciones en un momento donde cada detalle cuenta.
Lo que parece claro es que su trayectoria, llena de atajos inesperados, empieza a encontrar recompensa. De las canchas del Ascenso cordobés al fútbol francés. De no debutar en River a ser goleador en Europa. De buscar pruebas cada cinco meses a compartir concentración con Lionel Messi.
El futuro dirá si se sube definitivamente al avión rumbo al Mundial. Pero ya rompió la puerta. Panichelli, el delantero que nadie tenía en el radar, empieza a convertirse en una realidad.