Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Su nombre había irrumpido hace unos días, cuando Lionel Scaloni incluyó en su lista a un atacante casi desconocido para muchos en el país, pero que viene brillando en Francia. Panichelli se ganó el llamado por un presente muy sólido en Racing de Estrasburgo, donde acumula una temporada deslumbrante: lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, lleva 9 tantos en 12 partidos de liga y ya suma 10 entre todas las competencias. Ese impacto inmediato en un contexto competitivo terminó de convencer al cuerpo técnico de la Selección.