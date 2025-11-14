Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le ganó a Angola en el último amistoso del año

¡Final del partido!
Ganó Argentina.
Cuádruple cambio en Argentina
Ingresaron Máximo Perrone, José "Flaco" López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.
Salieron Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Nicolás González.
82': ¡Gol de Argentina!
Lo hizo Lionel Messi.
Otro cambio en Argentina
Ingresó Emiliano Buendía en lugar de Thiago Almada.
Cambio en Argentina
Debut absoluto para Kevin Mac Allister en la Selección Mayor. El defensor ingresó por Giovani Lo Celso.
Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
43' PT: Gol de Argentina
Lautaro Martínez puso el 1-0.
38' PT: Se lo perdió Messi
El delantero falló un remate dentro del área. El partido sigue 0-0.
18' PT: Atajadón de Hugo Marqués
Lionel Messi quedó mano a mano frente al arquero de Angola, y si bien intentó ajustar el remate al segundo palo, Marqués logró tapar el remate.
11' PT: Rulli salvó a Argentina
Banza remató al arco, y el ex Estudiantes reaccionó de manera correcta. Argentina no logra imponer condiciones.
Comenzó el partido
Formación confirmada
#SelecciónMayor— Selección Argentina (@Argentina) November 14, 2025
#AmistosoInternacional
El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Angola
Desde las 13, en el estadio 11 de noviembre de Luanda, pic.twitter.com/wymQLI5rvG
Sorpresa táctica en la Selección
Nicolás González jugaría como lateral por izquierda y Nicolás Tagliafico pasaría a ser el segundo central. Scaloni prueba variantes poco habituales en el último amistoso del año. Si se confirma, sería una de las sorpresas del once.