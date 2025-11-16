NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

NotebookLM, la herramienta de Google pensada para estudiar y organizar información, acaba de sumar una función que promete cambiar la forma en la que se investiga online. Se llama Deep Research, y se presenta como un modo rápido y automatizado para obtener fuentes confiables y armar informes completos en pocos minutos. La actualización también amplía la variedad de archivos que se pueden cargar, algo que estudiantes y jóvenes profesionales venían reclamando.