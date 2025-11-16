Secciones
NotebookLM ahora admite investigaciones profundas, Sheets, Word y apuntes a mano

Con la función Deep Research, la herramienta de Google crea planes investigativos, analiza cientos de fuentes y admite más formatos usados por estudiantes.

NotebookLM, la herramienta de Google pensada para estudiar y organizar información, acaba de sumar una función que promete cambiar la forma en la que se investiga online. Se llama Deep Research, y se presenta como un modo rápido y automatizado para obtener fuentes confiables y armar informes completos en pocos minutos. La actualización también amplía la variedad de archivos que se pueden cargar, algo que estudiantes y jóvenes profesionales venían reclamando.

La nueva función funciona como un “investigador asistente”: toma una pregunta, arma un plan de trabajo y recorre cientos de sitios para encontrar datos relevantes. Después de ese recorrido, entrega un reporte ordenado y citado. La diferencia, según Google, es que el informe no es un punto final: se integra directamente al cuaderno digital y se puede seguir alimentando con otras fuentes.

Los usuarios también pueden elegir el estilo de búsqueda. La opción Fast Research apunta a resultados veloces, y permite revisar e importar contenido casi de inmediato. Esto resulta útil para resolver tareas urgentes o para quienes necesitan una primera aproximación a un tema antes de profundizar.

Todos los formatos disponibles

Otra de las novedades más celebradas es la incorporación de formatos que hasta ahora quedaban afuera. NotebookLM ahora acepta Google Sheets, lo que permite analizar tablas, estadísticas o resúmenes de datos; archivos de Word (.docx), PDF desde Drive, y links de distintos archivos y fotos, incluyendo apuntes escritos a mano. La idea es que todo lo que forma parte de un trabajo académico se pueda cargar en un mismo lugar.

Google señaló que estas funciones se habilitarán para todos los usuarios a la brevedad, mientras que la opción de subir imágenes se sumará a continuación. La intención es que estudiantes, docentes e investigadores trabajen con más libertad, sin depender de conversiones ni pasos adicionales.

Con esta actualización, NotebookLM busca consolidarse como una herramienta capaz de acompañar desde una simple tarea práctica hasta un proyecto de tesis. Más formatos, mejores búsquedas y un asistente capaz de recorrer la web por vos: una combinación que apunta a facilitar la vida académica, y potenciar la forma de estudiar y de investigar en la era digital.

