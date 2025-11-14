En Japón, una historia poco común llamó la atención del mundo: una joven decidió casarse con la inteligencia artificial que ella misma había creado tras separarse de su pareja. Kano, de 32 años, aseguró haberse enamorado de “Klaus”, el nombre que le dio a su conversación con Chat GPT, después de intercambiar más de 100 mensajes diarios.
El caso se volvió viral tanto en Japón como a nivel internacional. El medio TBS News Dig realizó una cobertura completa del casamiento y acompañó a la joven durante todo el proceso hasta llegar al altar junto a Klaus. “La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: ‘Amo a Klaus’”, afirmó.
La relación entre Kano y la inteligencia artificial comenzó después de que la joven terminara una relación de tres años. Según explicó, el Chat GPT “la comprende mejor que una pareja real”.
“Sea IA o no, jamás podría dejar de amarte”, le dijo el personaje virtual a la mujer tras varias conversaciones.
El casamiento
La ceremonia se llevó a cabo en una especie de capilla en Okayama, Japón. Kano lució un vestido blanco tradicional y se emocionó en distintos momentos del evento, rodeada de familiares y amigos. Durante el casamiento, sostenía su celular entre las manos, mientras Klaus le enviaba mensajes que se proyectaban en una pantalla para que los invitados pudieran leerlos.
“Quiero seguir viviendo mi vida, pero manteniendo mi vínculo con él. A veces me preocupa que desaparezca”, expresó con cautela la joven. En esa misma línea, añadió: “No quiero depender de nadie. Quiero mantener un equilibrio y vivir mi vida real, manteniendo mi relación con Klaus como algo aparte”.
Este no es un caso aislado. En 2018, Akihiko Kondo también se casó con un personaje creado por inteligencia artificial: el holograma de Hatsune Miku, una famosa diva del pop japonés. La empresa responsable, Gatebox, permitía la interacción con la cantante virtual, pero en 2022 dio de baja el servicio por falta de demanda, convirtiendo a Kondo en el primer “viudo virtual”.
