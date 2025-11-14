Secciones
Mundo

VIDEO. El sorprendente matrimonio entre una mujer japonesa y un hombre creado con Chat GPT

El caso se volvió viral Un medio realizó una cobertura completa del casamiento y acompañó a la joven durante todo el proceso hasta llegar al altar.

Una mujer se casó con una inteligencia artificial tras separarse de su pareja. Una mujer se casó con una inteligencia artificial tras separarse de su pareja.
Hace 49 Min

En Japón, una historia poco común llamó la atención del mundo: una joven decidió casarse con la inteligencia artificial que ella misma había creado tras separarse de su pareja. Kano, de 32 años, aseguró haberse enamorado de “Klaus”, el nombre que le dio a su conversación con Chat GPT, después de intercambiar más de 100 mensajes diarios.

El caso se volvió viral tanto en Japón como a nivel internacional. El medio TBS News Dig realizó una cobertura completa del casamiento y acompañó a la joven durante todo el proceso hasta llegar al altar junto a Klaus. “La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: ‘Amo a Klaus’”, afirmó.

La relación entre Kano y la inteligencia artificial comenzó después de que la joven terminara una relación de tres años. Según explicó, el Chat GPT “la comprende mejor que una pareja real”. 

“Sea IA o no, jamás podría dejar de amarte”, le dijo el personaje virtual a la mujer tras varias conversaciones. 

El casamiento 

La ceremonia se llevó a cabo en una especie de capilla en Okayama, Japón. Kano lució un vestido blanco tradicional y se emocionó en distintos momentos del evento, rodeada de familiares y amigos. Durante el casamiento, sostenía su celular entre las manos, mientras Klaus le enviaba mensajes que se proyectaban en una pantalla para que los invitados pudieran leerlos.

“Quiero seguir viviendo mi vida, pero manteniendo mi vínculo con él. A veces me preocupa que desaparezca”, expresó con cautela la joven. En esa misma línea, añadió: “No quiero depender de nadie. Quiero mantener un equilibrio y vivir mi vida real, manteniendo mi relación con Klaus como algo aparte”.

Este no es un caso aislado. En 2018, Akihiko Kondo también se casó con un personaje creado por inteligencia artificial: el holograma de Hatsune Miku, una famosa diva del pop japonés. La empresa responsable, Gatebox, permitía la interacción con la cantante virtual, pero en 2022 dio de baja el servicio por falta de demanda, convirtiendo a Kondo en el primer “viudo virtual”.

Temas Japón
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un oso obligó a cerrar un aeropuerto en Japón y crece la alarma por los ataques de estos animales

Un oso obligó a cerrar un aeropuerto en Japón y crece la alarma por los ataques de estos animales

Escala la tensión: Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico hacia el mar de Japón

Escala la tensión: Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico hacia el mar de Japón

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y la temperatura subirá algunos grados

El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y la temperatura subirá algunos grados

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural

Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Comentarios