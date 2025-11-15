Micelio y Biotecnología: por qué la raíz del hongo está revolucionando la industria

En este contexto, una diseñadora industrial argentina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Denise Pañella, desarrolló una alternativa sustentable a los embalajes tradicionales: un material a base de micelio, la raíz de los hongos, capaz de volver a la tierra en apenas 45 días. Con su empresa MOSH, Pañella busca resolver una de las paradojas más absurdas de la producción moderna: que el envase de un producto dure más que el mismo producto.