Denuncian torturas a venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele: “Llegaron al infierno”

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que los migrantes venezolanos trasladados por Estados Unidos a El Salvador fueron víctimas de torturas, violencia sexual y otros abusos durante los cuatro meses en los que permanecieron recluidos en la megacárcel destinada a pandilleros.
Según la investigación, el presidente estadounidense Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, ordenó entre marzo y comienzos de abril el traslado de 252 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusándolos sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos”, aseguró HRW al presentar el informe.
Torturas, vejaciones y condiciones extremas
El reporte, titulado “Llegaron al infierno”, fue elaborado conjuntamente con la organización centroamericana Cristosal, que debió cerrar sus oficinas en El Salvador en julio tras denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el documento, los migrantes permanecieron bajo un “régimen de incomunicación”, recibieron alimentación inadecuada y fueron sometidos a condiciones precarias de higiene durante su permanencia en el penal.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, denunció Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, a través de un comunicado.
Los venezolanos fueron finalmente repatriados en julio como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que permitió la liberación de diez ciudadanos y residentes estadounidenses, además de unos 80 presos políticos.
Entrevistas, abusos y desaparición forzada
Para la elaboración del informe, investigadores de HRW y Cristosal entrevistaron a 40 venezolanos detenidos en el Cecot, además de otras 150 personas, entre familiares y abogados.
Tres de los venezolanos relataron haber sido víctimas de “violencia sexual” dentro del penal. Uno de ellos afirmó que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a “practicar sexo oral” a cada uno.
Durante la reclusión, ambas organizaciones solicitaron información a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, sin obtener respuesta. Según el informe, al negarse a revelar el paradero y la situación de los detenidos, ambos países incurrieron en el delito de “desaparición forzada” conforme al derecho internacional.
El estudio concluye que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían sentencias judiciales y que solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento.
Asimismo, familiares y abogados informaron a HRW que al menos 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite.