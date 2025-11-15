Secciones
Hay 50.000 becas para estudiar gratis con Coursera: cómo anotarse desde la Argentina

Una nueva edición de Santander Skills for Work ofrece acceso sin costo a 80 cursos clave para el empleo del futuro. Las inscripciones cierran el 9 de diciembre.

Hace 1 Hs

Banco Santander y la plataforma Coursera lanzaron una convocatoria global de becas que pone a disposición 50.000 plazas gratuitas para personas mayores de 18 años en 13 países, incluida la Argentina. La propuesta forma parte del programa Santander Skills for Work, que busca ampliar oportunidades laborales mediante la formación accesible y actualizada.

Quienes resulten seleccionados accederán durante 12 meses a más de 80 cursos dictados por universidades y especialistas internacionales. La oferta abarca áreas que hoy concentran la mayor demanda de talento: liderazgo, innovación, inteligencia artificial, marketing, idiomas, análisis de datos, trabajo colaborativo, gestión de proyectos y bienestar, entre otras. Cada curso entrega certificado de finalización, y está disponible en español, inglés o portugués.

La inscripción permanece abierta hasta el 9 de diciembre mediante Santander Open Academy. No exige título universitario, experiencia previa ni ser cliente del banco. Para postularse sólo se pide residir en uno de los países habilitados y aprobar un test de habilidades, que forma parte del proceso de selección. Hasta el 10% de las plazas se reserva para personas con discapacidad.

Por qué conviene inscribirse y cómo hacerlo

Un informe reciente elaborado por Banco Santander sobre la base de encuestas en 15 países mostró que ocho de cada diez personas sienten la necesidad de seguir formándose para no quedar atrás. La tendencia confirma que la capacitación continua dejó de ser un plus y se volvió una condición para acceder a mejores oportunidades.

La convocatoria se encuentra disponible hasta el 9 de diciembre y el proceso finaliza en enero de 2026. El enlace para inscribirse es app.santanderopenacademy.com/es/program/skills-for-work-2nd-call Para consultas, el programa habilitó el correo coursera@cencade.com.mx

Quienes obtengan su plaza podrán armar su propia ruta de aprendizaje, sumar todos los cursos que deseen durante el año de acceso y avanzar a su ritmo. En un escenario competitivo y marcado por cambios tecnológicos acelerados, programas como este buscan achicar brechas y ofrecer herramientas reales para mejorar el futuro profesional. La invitación está abierta: aprender sigue siendo una de las formas más directas de mover la aguja en la carrera laboral.

