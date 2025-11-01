Última oportunidad para alumnos interesados en percibir las Becas Progresar 2025

El Ministerio de Capital Humano recordó que noviembre será el último mes para anotarse en las Becas Progresar 2025, el programa nacional que brinda apoyo económico a estudiantes y jóvenes trabajadores de todo el país.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2025, y el trámite se realiza de forma totalmente online, sin necesidad de asistir a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En esta etapa, continúa habilitada únicamente la línea Progresar Trabajo, destinada a quienes buscan capacitarse o fortalecer sus conocimientos laborales.
Qué ofrece el programa
El beneficio otorga una ayuda mensual de hasta $ 35.000, dependiendo del nivel y tipo de beca seleccionada. El pago se realiza mediante la Anses, por lo que es necesario contar con una cuenta bancaria (CBU o CVU) a nombre del estudiante para recibir el depósito.
Las Becas Progresar se abonan en 12 cuotas mensuales, distribuidas de la siguiente manera:
- Ocho cuotas de $ 35.000 con una retención del 20% que se libera una vez comprobada la regularidad académica mediante tres certificaciones institucionales.
- Dos cuotas estímulo, pagadas al cierre del ciclo lectivo, condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas complementarias.
- Dos cuotas por mérito académico, destinadas a quienes finalicen el año sin adeudar materias en diciembre o febrero.
De esta forma, el programa busca incentivar la permanencia, el esfuerzo y la finalización de estudios en los distintos niveles educativos y de formación profesional.
Cómo inscribirse paso a paso
El proceso de inscripción es gratuito y se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando una cuenta validada en Mi Argentina.
1. Ingresar a la web oficial del programa: becasprogresar.educacion.gob.ar
2. Seleccionar la línea de beca correspondiente (Obligatorio, Superior o Trabajo).
3. Completar el formulario con los datos personales, la encuesta socioeconómica y la información académica.
4. Confirmar la postulación y esperar la publicación de resultados.
El postulante podrá consultar el estado del trámite y recibir notificaciones oficiales directamente desde la plataforma.
Un acompañamiento educativo clave
Desde su creación, las Becas Progresar se convirtieron en una herramienta para favorecer la continuidad educativa de miles de jóvenes en todo el país.
El llamado de noviembre será el último del año, por lo que quienes deseen acceder al beneficio deben realizar la inscripción antes del 30 de noviembre.