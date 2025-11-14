Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

Carrefour Argentina abrió una nueva convocatoria laboral para noviembre 2025, con oportunidades para personas que buscan su primer empleo formal y para perfiles con experiencia. La cadena de supermercados continúa ampliando su plantel y sumando personal en distintas áreas de atención al cliente, ventas y operaciones.
Las postulaciones se realizan 100% online, a través de la cuenta oficial de la empresa en LinkedIn.
Carrefour: cuáles son las vacantes disponibles
1. Cajeros y cajeras (sin experiencia previa)
Carrefour busca candidatos con secundario completo, actitud de servicio y buen trato interpersonal.
Este puesto no requiere experiencia, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.
Responsabilidades:
Manejo de caja
Atención al cliente
Gestión de cobros en diferentes medios de pago
Requisitos:
Secundario completo
Disponibilidad full time
2. Promovendedores/as
Este rol combina tareas de ventas, asesoramiento y promoción dentro de las tiendas. Los promovendedores son los encargados de brindar información sobre productos y servicios, impulsar soluciones digitales y mejorar la experiencia de compra.
Requisitos:
Secundario completo
Disponibilidad full time
Experiencia previa en ventas o promociones (deseable, no excluyente)
Perfil proactivo, empático y orientado a resultados
Carrefour ofrece programas de capacitación interna para potenciar habilidades comerciales.
3. Jefe/a de Ventas Mayoristas
Se trata de una búsqueda para perfiles con experiencia en liderazgo comercial. El puesto implica coordinar y optimizar las operaciones del área mayorista, garantizando el cumplimiento de objetivos y estándares de calidad.
Requisitos:
Experiencia comprobable en roles similares (excluyente)
Secundario completo (terciario o universitario, valorado)
Perfil analítico, con capacidad de liderazgo y orientación a resultados
Flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajo presencial
Cómo postularse a los empleos de Carrefour
Las postulaciones se realizan exclusivamente a través de LinkedIn. Para aplicar:
Ingresar al perfil oficial: linkedin.com/company/carrefour-argentina/
Seleccionar la oferta laboral de interés
Hacer clic en “Solicitar empleo”
Completar el formulario y adjuntar CV actualizado
Carrefour publica allí todas sus búsquedas activas, por lo que se recomienda revisar la página con frecuencia.