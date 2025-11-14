Secciones
Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

La cadena de supermercados continúa ampliando su plantel y sumando personal en distintas áreas de atención al cliente, ventas y operaciones.

Nuevas ofertas laborales en Carrefour: cajeros, ventas y puestos con y sin experiencia Nuevas ofertas laborales en Carrefour: cajeros, ventas y puestos con y sin experiencia
Hace 1 Hs

Carrefour Argentina abrió una nueva convocatoria laboral para noviembre 2025, con oportunidades para personas que buscan su primer empleo formal y para perfiles con experiencia. La cadena de supermercados continúa ampliando su plantel y sumando personal en distintas áreas de atención al cliente, ventas y operaciones.

Las postulaciones se realizan 100% online, a través de la cuenta oficial de la empresa en LinkedIn.

Carrefour: cuáles son las vacantes disponibles

1. Cajeros y cajeras (sin experiencia previa)

Carrefour busca candidatos con secundario completo, actitud de servicio y buen trato interpersonal.

Este puesto no requiere experiencia, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.

Responsabilidades:

Manejo de caja

Atención al cliente

Gestión de cobros en diferentes medios de pago

Requisitos:

Secundario completo

Disponibilidad full time

2. Promovendedores/as

Este rol combina tareas de ventas, asesoramiento y promoción dentro de las tiendas. Los promovendedores son los encargados de brindar información sobre productos y servicios, impulsar soluciones digitales y mejorar la experiencia de compra.

Requisitos:

Secundario completo

Disponibilidad full time

Experiencia previa en ventas o promociones (deseable, no excluyente)

Perfil proactivo, empático y orientado a resultados

Carrefour ofrece programas de capacitación interna para potenciar habilidades comerciales.

3. Jefe/a de Ventas Mayoristas

Se trata de una búsqueda para perfiles con experiencia en liderazgo comercial. El puesto implica coordinar y optimizar las operaciones del área mayorista, garantizando el cumplimiento de objetivos y estándares de calidad.

Requisitos:

Experiencia comprobable en roles similares (excluyente)

Secundario completo (terciario o universitario, valorado)

Perfil analítico, con capacidad de liderazgo y orientación a resultados

Flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajo presencial

Cómo postularse a los empleos de Carrefour

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través de LinkedIn. Para aplicar:

Ingresar al perfil oficial: linkedin.com/company/carrefour-argentina/

Seleccionar la oferta laboral de interés

Hacer clic en “Solicitar empleo”

Completar el formulario y adjuntar CV actualizado

Carrefour publica allí todas sus búsquedas activas, por lo que se recomienda revisar la página con frecuencia.

