Santoral del 14 de noviembre: ¿a quién recuerda hoy la Iglesia Católica?

Fue en España donde Serapio conoció a San Pedro Nolasco y se unió a la Orden de la Merced en 1222, un movimiento religioso dedicado a la redención de cautivos. Con la Orden, Serapio participó en varias misiones de rescate de cristianos prisioneros en manos de los musulmanes. Su última misión, sin embargo, marcaría su destino trágico. Durante una operación de redención, Serapio se ofreció como rehén para asegurar la libertad de los cautivos, pero el dinero destinado para su rescate no llegó a tiempo.