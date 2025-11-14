Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Mundial FIFA Sub 17
16avos de Final:
9.30: Zambia-Mali (DSports)
9.30: Portugal-Bélgica (DSports)
10: Suiza-Egipto (DSports)
10.30: Francia-Colombia (DSports)
11.45: Argentina-México (DSports / TV Pública)
12.15: Irlanda-Canadá (DSports)
12.45: Estados Unidos-Marruecos (DSports)
12.45: Brasil-Paraguay (DSports)
Amistoso internacional
13: Angola-Argentina (TyC Sports)
Eliminatorias Europeas
13.45: Finlandia-Malta (ESPN 3)
16.30: Polonia-Países Bajos (ESPN 2)
16.30: Luxemburgo-Alemania (Disney+)
Liga Profesional Argentina
20: Lanús-Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Boxeo
23: Julio Cabrera-Brian Mosinos (ESPN 2)