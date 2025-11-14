Secciones
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Los "decanos" cierran su participación en el Clausura. Se juegan las Eliminatorias Europeas.

ALIVIADO. Con pocas chances de meterse en playoff, Atlético Tucumán llega a la última fecha con la permanencia asegurada. ALIVIADO. Con pocas chances de meterse en playoff, Atlético Tucumán llega a la última fecha con la permanencia asegurada. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 20 Min

Mundial FIFA Sub 17

16avos de Final:

9.30: Zambia-Mali (DSports)

9.30: Portugal-Bélgica (DSports)

10: Suiza-Egipto (DSports)

10.30: Francia-Colombia (DSports)

11.45: Argentina-México (DSports / TV Pública)

12.15: Irlanda-Canadá (DSports)

12.45: Estados Unidos-Marruecos (DSports)

12.45: Brasil-Paraguay (DSports)

Amistoso internacional

13: Angola-Argentina (TyC Sports)

Eliminatorias Europeas

13.45: Finlandia-Malta (ESPN 3)

16.30: Polonia-Países Bajos (ESPN 2)

16.30: Luxemburgo-Alemania (Disney+) 

Liga Profesional Argentina

20: Lanús-Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Boxeo

23: Julio Cabrera-Brian Mosinos (ESPN 2)

