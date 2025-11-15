Estudio confirma los increíbles beneficios que el ejercicio puede generar en la vida de personas centenarias

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Biogipuzkoa y la Universidad de Zaragoza confirmó que el ejercicio físico puede mejorar de forma notable la vida de las personas centenarias. Lejos de ser una actividad limitada a adultos jóvenes, el entrenamiento de fuerza mostró resultados sorprendentes incluso en personas de 102 y 103 años, que lograron recuperar autonomía y movilidad.