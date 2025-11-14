Secciones
Harán un homenaje a Mercedes Chenaut en el Virla
Mercedes Chenaut Mercedes Chenaut
14 Noviembre 2025

Esta noche a las 20 se descubrirá una placa en la sala “Semicircular” del Centro Cultural Ing. Eugenio F. Virla” la que a partir de entonces se llamará “Mercedes Chenaut”. 

Ese sector del complejo cultural viene siendo destinado a actos poéticos, presentación de libros y exposiciones diversas. 

La reciente resolución del Rectorado de la UNT fue suscrita por el ingeniero Sergio Pagani. Entre los amplios considerandos se expresa que “la licenciada y profesora en Letras Mercedes Chenaut , fallecida el 20 de diciembre de 2022, se erige como una figura señera de la vida cultural tucumana cuya obra y trayectoria aportaron significativamente al fortalecimiento del campo literario local y nacional”. 

Cabe señalar que es la única denominación específica de un sector del Virla que se dispone por resolución expresa del Rectorado como homenajea a una personalidad que, además, se ha destacado por el taller literario “Animarse a gritar” vigente por casi tres décadas.

