Harán un homenaje a Mercedes Chenaut en el Virla

La reciente resolución del Rectorado de la UNT fue suscrita por el ingeniero Sergio Pagani. Entre los amplios considerandos se expresa que “la licenciada y profesora en Letras Mercedes Chenaut , fallecida el 20 de diciembre de 2022, se erige como una figura señera de la vida cultural tucumana cuya obra y trayectoria aportaron significativamente al fortalecimiento del campo literario local y nacional”.