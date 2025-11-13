El Chaqueño Palavecino se emocionó al cantar por un nene de 4 años con cáncer, en Buenas Noches Familia

El martes por la noche, en una nueva emisión de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka, se vivió un momento de profunda emoción. El Chaqueño Palavecino fue el invitado especial y brindó un show en vivo, pero su presencia tuvo un motivo mucho más importante que la música: ayudar a Dylan, un niño de 4 años que lucha contra el cáncer.
Un show con un objetivo solidario
El reconocido folclorista se sumó a la campaña solidaria para colaborar con el tratamiento del pequeño, quien ya atravesó 45 sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapia, y aún necesita apoyo económico para continuar su recuperación.
Durante su presentación, El Chaqueño interpretó varios de sus clásicos más queridos, mientras el estudio se llenaba de un clima de emoción y esperanza.
El Chaqueño Palavecino, conmovido por la historia del niño
Entre canción y canción, el músico tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a Dylan. Visiblemente afectado, con la voz quebrada, expresó:
“Le pedimos a la Virgen por él, porque esta enfermedad que tiene esta criatura, que es un angelito, la sufre sin saber qué es. Yo ya lo sufrí con mis amigos, con mi familia y con la gente que me rodea”.
Luego agregó:
“Esta enfermedad algún día se tiene que acabar. Yo la sufrí y lo veo a él, y es solo un angelito”.
Sus palabras emocionaron tanto a la audiencia en el estudio como a los televidentes, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo a través de las redes.
La solidaridad del público: recaudaron $20 millones
La participación del Chaqueño y la difusión de la historia de Dylan generaron una ola de solidaridad. Gracias al aporte de miles de personas, durante el programa se logró recaudar 20 millones de pesos destinados a cubrir parte del tratamiento oncológico del niño.
La familia de Dylan agradeció profundamente la ayuda y destacó la importancia de estas acciones para continuar su recuperación.
Un gesto que conmovió al país
La presencia del Chaqueño Palavecino dejó una marca en el programa. Más allá de su música, su sensibilidad y sus palabras lograron emocionar a todos y reforzar la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.
La historia de Dylan sigue sumando apoyo y visibilidad, y su lucha continúa rodeada de la esperanza y la solidaridad de miles de argentinos.