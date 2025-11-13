El Chaqueño Palavecino se emocionó al cantar por un nene de 4 años con cáncer, en Buenas Noches Familia

El martes por la noche, en una nueva emisión de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka, se vivió un momento de profunda emoción. El Chaqueño Palavecino fue el invitado especial y brindó un show en vivo, pero su presencia tuvo un motivo mucho más importante que la música: ayudar a Dylan, un niño de 4 años que lucha contra el cáncer.