Secciones
EspectáculosFamosos

El Chaqueño Palavecino se emocionó al cantar por un nene de 4 años con cáncer, en Buenas Noches Familia

El reconocido folclorista se sumó a la campaña solidaria para colaborar con el tratamiento del pequeño.

El Chaqueño Palavecino se emocionó al cantar por un nene de 4 años con cáncer, en Buenas Noches Familia
Hace 1 Hs

El martes por la noche, en una nueva emisión de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka, se vivió un momento de profunda emoción. El Chaqueño Palavecino fue el invitado especial y brindó un show en vivo, pero su presencia tuvo un motivo mucho más importante que la música: ayudar a Dylan, un niño de 4 años que lucha contra el cáncer.

Un show con un objetivo solidario

El reconocido folclorista se sumó a la campaña solidaria para colaborar con el tratamiento del pequeño, quien ya atravesó 45 sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapia, y aún necesita apoyo económico para continuar su recuperación.

Durante su presentación, El Chaqueño interpretó varios de sus clásicos más queridos, mientras el estudio se llenaba de un clima de emoción y esperanza.

El Chaqueño Palavecino, conmovido por la historia del niño

Entre canción y canción, el músico tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a Dylan. Visiblemente afectado, con la voz quebrada, expresó:

“Le pedimos a la Virgen por él, porque esta enfermedad que tiene esta criatura, que es un angelito, la sufre sin saber qué es. Yo ya lo sufrí con mis amigos, con mi familia y con la gente que me rodea”.

Luego agregó:

“Esta enfermedad algún día se tiene que acabar. Yo la sufrí y lo veo a él, y es solo un angelito”.

Sus palabras emocionaron tanto a la audiencia en el estudio como a los televidentes, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo a través de las redes.

La solidaridad del público: recaudaron $20 millones

La participación del Chaqueño y la difusión de la historia de Dylan generaron una ola de solidaridad. Gracias al aporte de miles de personas, durante el programa se logró recaudar 20 millones de pesos destinados a cubrir parte del tratamiento oncológico del niño.

La familia de Dylan agradeció profundamente la ayuda y destacó la importancia de estas acciones para continuar su recuperación.

Un gesto que conmovió al país

La presencia del Chaqueño Palavecino dejó una marca en el programa. Más allá de su música, su sensibilidad y sus palabras lograron emocionar a todos y reforzar la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

La historia de Dylan sigue sumando apoyo y visibilidad, y su lucha continúa rodeada de la esperanza y la solidaridad de miles de argentinos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba
6

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

El primer tráiler de El diablo viste a la moda 2: Miranda y Andy juntas después de 20 años

El primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2": Miranda y Andy juntas después de 20 años

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios