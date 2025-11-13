Drogado, maniatado y apuñalado: el violento ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo

“Me dijo que tenía que morir”. Con esa frase, Alfredo -un psicólogo de 38 años- describió el terror que vivió en su departamento del barrio porteño de Palermo luego de ser atacado por tres viudos negros. Lo que había empezado como una cena acordada por redes sociales terminó en una madrugada de violencia, dos puñaladas y el robo de todos sus ahorros.
Según el parte oficial, la Policía de la Ciudad intervino alrededor de las 4.30 del sábado pasado, luego de que un llamado alertara sobre un asalto en el que un hombre había resultado herido. El SAME trasladó a la víctima al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por lesiones punzantes en el antebrazo izquierdo y las piernas, afortunadamente sin riesgo de vida.
Alfredo había conocido a uno de los agresores por redes sociales y mantuvieron contacto durante un mes y medio. “Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad”, relató. El viernes 7, el joven le propuso cenar en su casa: “Me dijo que estaba cansado y que la idea era cortar temprano”.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron su ingreso junto al visitante a las 22.27. De acuerdo con el testimonio, durante la cena el joven habría colocado una sustancia en la bebida del psicólogo. Cuando Alfredo recuperó la conciencia, ya estaba maniatado con los cordones de sus propias zapatillas y había dos personas más dentro de su departamento. “Me golpearon la cabeza y uno de ellos levantó el cuchillo apuntando a mi abdomen”, detalló.
A las 2.42, las cámaras captaron al primer joven saliendo del domicilio e inmediatamente permitiendo el acceso de sus dos cómplices. En la última grabación, a las 3.48, se ve a los tres retirándose con la cabeza gacha, conscientes de la presencia de los dispositivos de seguridad.
El psicólogo contó que los delincuentes se llevaron U$S7.000, $500.000, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un iPhone 17 Pro Max recientemente adquirido. “Me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama”, denunció. En los mensajes enviados al diario La Nación, también señaló que sufrió “dos puñaladas profundas, una en el brazo izquierdo y la segunda en el muslo”, y que esta última ocurrió cuando logró girar el cuerpo para evitar que el ataque diera de lleno en su abdomen.
El departamento, aseguró, quedó completamente revuelto. También indicó que desconoce con qué sustancia fue dopado y criticó no haber recibido estudios complementarios en el hospital. “El SAME y la policía llegaron rápido, al igual que la científica, que fue muy empática”, agregó.
El ataque ocurrió en la zona de Fray Justo Santamaría de Oro y Paraguay, en pleno Palermo. Alfredo insiste en que se difundan los videos de los delincuentes para identificarlos.