Drogado, maniatado y apuñalado: el violento ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo

El psicólogo contó que los delincuentes se llevaron U$S7.000, $500.000, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un iPhone 17 Pro Max recientemente adquirido. “Me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama”, denunció. En los mensajes enviados al diario La Nación, también señaló que sufrió “dos puñaladas profundas, una en el brazo izquierdo y la segunda en el muslo”, y que esta última ocurrió cuando logró girar el cuerpo para evitar que el ataque diera de lleno en su abdomen.