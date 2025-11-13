Secciones
Seguridad

Drogado, maniatado y apuñalado: el violento ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo

Los agresores fueron tres y escaparon con dinero, pertenencias y tecnología de alto valor. La víctima pide difundir los videos de las cámaras del edificio para encontrarlos.

LA VÍCTIMA. Alfredo es psicólogo y tiene 38 años. LA VÍCTIMA. Alfredo es psicólogo y tiene 38 años. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

“Me dijo que tenía que morir”. Con esa frase, Alfredo -un psicólogo de 38 años- describió el terror que vivió en su departamento del barrio porteño de Palermo luego de ser atacado por tres viudos negros. Lo que había empezado como una cena acordada por redes sociales terminó en una madrugada de violencia, dos puñaladas y el robo de todos sus ahorros.

Según el parte oficial, la Policía de la Ciudad intervino alrededor de las 4.30 del sábado pasado, luego de que un llamado alertara sobre un asalto en el que un hombre había resultado herido. El SAME trasladó a la víctima al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por lesiones punzantes en el antebrazo izquierdo y las piernas, afortunadamente sin riesgo de vida.

Alfredo había conocido a uno de los agresores por redes sociales y mantuvieron contacto durante un mes y medio. “Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad”, relató. El viernes 7, el joven le propuso cenar en su casa: “Me dijo que estaba cansado y que la idea era cortar temprano”.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron su ingreso junto al visitante a las 22.27. De acuerdo con el testimonio, durante la cena el joven habría colocado una sustancia en la bebida del psicólogo. Cuando Alfredo recuperó la conciencia, ya estaba maniatado con los cordones de sus propias zapatillas y había dos personas más dentro de su departamento. “Me golpearon la cabeza y uno de ellos levantó el cuchillo apuntando a mi abdomen”, detalló.

A las 2.42, las cámaras captaron al primer joven saliendo del domicilio e inmediatamente permitiendo el acceso de sus dos cómplices. En la última grabación, a las 3.48, se ve a los tres retirándose con la cabeza gacha, conscientes de la presencia de los dispositivos de seguridad.

El psicólogo contó que los delincuentes se llevaron U$S7.000, $500.000, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un iPhone 17 Pro Max recientemente adquirido. “Me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama”, denunció. En los mensajes enviados al diario La Nación, también señaló que sufrió “dos puñaladas profundas, una en el brazo izquierdo y la segunda en el muslo”, y que esta última ocurrió cuando logró girar el cuerpo para evitar que el ataque diera de lleno en su abdomen.

El departamento, aseguró, quedó completamente revuelto. También indicó que desconoce con qué sustancia fue dopado y criticó no haber recibido estudios complementarios en el hospital. “El SAME y la policía llegaron rápido, al igual que la científica, que fue muy empática”, agregó.

El ataque ocurrió en la zona de Fray Justo Santamaría de Oro y Paraguay, en pleno Palermo. Alfredo insiste en que se difundan los videos de los delincuentes para identificarlos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba
6

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios