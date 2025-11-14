Secciones
Teatro tucumano: “Último café”, un homenaje a los abuelos
AFRONTAR EL ALZHEIMER. En El Atelier se repondrá hoy “Último café”. AFRONTAR EL ALZHEIMER. En El Atelier se repondrá hoy “Último café”.
14 Noviembre 2025

“¿Podría nuestra mente hacernos olvidar cosas porque fueron traumáticamente intolerables?”. Esa pregunta ofició de disparadora para que Abigail Agustina Choke escriba “Último café”, la obra basada en hechos reales que se repondrá bajo su dirección a las 20 en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio), interpretada por Patricia Manca, Gerónimo Mohedano y Emanuel Gall, con el diseño sonoro de Juan Pablo Sastre.

La historia comienza tras un accidente automovilístico, cuando una abuela y su nieto enfrentan una pérdida compartida. En una consulta médica, una tomografía revela que ella padece Alzheimer. Afrontar esa dolorosa realidad mientras crece la incapacidad. Hasta para reconocerlo es un desafío para su nieto, quien descubre la importancia de sus ancestros y entiende que, aunque se borren rostros y nombres, el lazo que los une trasciende el olvido.

Alzheimer:¿qué es lo primero que olvida un paciente con este trastorno?

“Es un texto creado en memoria de Mecha y en homenaje a todos los abuelos. Busca ser una crítica a los malos tratos a nuestros adultos mayores, quien reciben una jubilación injusta, y cómo eso se vive en el contexto de una enfermedad cuyo tratamiento es caro en todo sentido. Trata de las relaciones intergeneracionales y de la educación ante el Alzheimer”, señala la autora.

