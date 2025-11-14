Teatro tucumano: “Último café”, un homenaje a los abuelos

“Es un texto creado en memoria de Mecha y en homenaje a todos los abuelos. Busca ser una crítica a los malos tratos a nuestros adultos mayores, quien reciben una jubilación injusta, y cómo eso se vive en el contexto de una enfermedad cuyo tratamiento es caro en todo sentido. Trata de las relaciones intergeneracionales y de la educación ante el Alzheimer”, señala la autora.