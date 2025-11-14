Sigue el festival de cine under en La Ramada

En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), desde las 20 se proyectará el largo nacional “Luciano”, de Manuel Besedovsky, un retrato de la vida de un joven y su familia en un barrio marginal de Rosario. Y a partir de las 22 continuará en se lugar el Encuentro de Cine Europeo con entrada gratis, con el filme finlandés “Je’vida”, de Katja Gauriloff, sobre una anciana de la etnia skolt sami que atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos originarios en la posguerra.