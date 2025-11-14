Secciones
EspectáculosPROYECCIONES

Sigue el festival de cine under en La Ramada

Cortos de diferentes orígenes. Propuestas en el Ente Cultural con filmes argentinos y europeos

Sigue el festival de cine under en La Ramada
14 Noviembre 2025

Esta noche, desde las 20, el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo alojará la segunda jornada de la edición número 21 del Festival de Cine Under que organiza Nicolás Aráoz, con la proyección de cortometrajes americanos, europeos y asiáticos, todas estrenadas en los últimos dos años.

La cartelera se abrirá con “En juego”, del argentino Emiliano Romero, seguida de “Aqueronte”, del iraní Farid Tahmasebi y del documental “Adas Falasteen”, de los palestinos Samar Taher Lulu y Hamdi Elhusseini. Luego se verán “Dobrina”, del alemán Hannes Rall; “Les aigües que esculpeixen el foc”, de la catalana Victoria Perelman Ioudina; “Lattice”, del colombiano Alexander Trecco; “ El enojo del río Uruguay”, del argentino Marcelo Cugliari; y la animación “Holy Heaveness” (imagen), de los iraníes Farnoosh Abedi, Negah Khezre Fardyardad y Mohammad Ghaffari. Para el cierre estarán la realización belga “Wavewidth”, de Ethann Neón y la francesa “L’errance”, de Benoit Maestre.

En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), desde las 20 se proyectará el largo nacional “Luciano”, de Manuel Besedovsky, un retrato de la vida de un joven y su familia en un barrio marginal de Rosario. Y a partir de las 22 continuará en se lugar el Encuentro de Cine Europeo con entrada gratis, con el filme finlandés “Je’vida”, de Katja Gauriloff, sobre una anciana de la etnia skolt sami que atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos originarios en la posguerra.

Temas La Ramada de Abajo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba
4

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
6

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

El primer tráiler de El diablo viste a la moda 2: Miranda y Andy juntas después de 20 años

El primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2": Miranda y Andy juntas después de 20 años

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios