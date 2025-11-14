Sigue el festival de cine under en La Ramada

Esta noche, desde las 20, el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo alojará la segunda jornada de la edición número 21 del Festival de Cine Under que organiza Nicolás Aráoz, con la proyección de cortometrajes americanos, europeos y asiáticos, todas estrenadas en los últimos dos años.
La cartelera se abrirá con “En juego”, del argentino Emiliano Romero, seguida de “Aqueronte”, del iraní Farid Tahmasebi y del documental “Adas Falasteen”, de los palestinos Samar Taher Lulu y Hamdi Elhusseini. Luego se verán “Dobrina”, del alemán Hannes Rall; “Les aigües que esculpeixen el foc”, de la catalana Victoria Perelman Ioudina; “Lattice”, del colombiano Alexander Trecco; “ El enojo del río Uruguay”, del argentino Marcelo Cugliari; y la animación “Holy Heaveness” (imagen), de los iraníes Farnoosh Abedi, Negah Khezre Fardyardad y Mohammad Ghaffari. Para el cierre estarán la realización belga “Wavewidth”, de Ethann Neón y la francesa “L’errance”, de Benoit Maestre.
En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), desde las 20 se proyectará el largo nacional “Luciano”, de Manuel Besedovsky, un retrato de la vida de un joven y su familia en un barrio marginal de Rosario. Y a partir de las 22 continuará en se lugar el Encuentro de Cine Europeo con entrada gratis, con el filme finlandés “Je’vida”, de Katja Gauriloff, sobre una anciana de la etnia skolt sami que atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos originarios en la posguerra.