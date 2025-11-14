Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: opciones con diferentes formatos

Tres comedias cortas y absurdas de Pablo Albarello se reúnen en “Aunque usted no lo crea!”, que se verá desde las 22 en Citá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). “Pater”, “Asistencia al suicida” y “Rehén a la napolitana” coinciden en exponer, desde la ironía y la ternura, las contradicciones humanas, la burocracia y la frustración. Actúan Chabela Díaz, Julio Chacana, Carla Greta, Yanina Cháves, Cristian Abán, Juan Mauricio López y Benjamín Tannuré Godward. A las 20, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), con acceso libre el Taller de Teatro de Adultos Mayores estrenará “La dicha del adiós” (foto), de Paula Olazo, dirigido por Sebastián Bulacio. La obra aborda las vicisitudes, pasiones y amores de 11 mujeres, en una adaptación del texto original a cargo de cada actriz. “Un hombre que muere tres veces” es la propuesta escénica del proceso de investigación de narrativa hipervincular y teatro expandido que se presentará desde las 20.30 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con Martín Papa, Vincent Degelcke, Pablo Medina, Samuel Cortez y Martín Santillán, bajo la dirección de Agu Nieder.