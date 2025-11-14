Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: opciones con diferentes formatos
Tres comedias cortas y absurdas de Pablo Albarello se reúnen en “Aunque usted no lo crea!”, que se verá desde las 22 en Citá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). “Pater”, “Asistencia al suicida” y “Rehén a la napolitana” coinciden en exponer, desde la ironía y la ternura, las contradicciones humanas, la burocracia y la frustración. Actúan Chabela Díaz, Julio Chacana, Carla Greta, Yanina Cháves, Cristian Abán, Juan Mauricio López y Benjamín Tannuré Godward. A las 20, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), con acceso libre el Taller de Teatro de Adultos Mayores estrenará “La dicha del adiós” (foto), de Paula Olazo, dirigido por Sebastián Bulacio. La obra aborda las vicisitudes, pasiones y amores de 11 mujeres, en una adaptación del texto original a cargo de cada actriz. “Un hombre que muere tres veces” es la propuesta escénica del proceso de investigación de narrativa hipervincular y teatro expandido que se presentará desde las 20.30 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con Martín Papa, Vincent Degelcke, Pablo Medina, Samuel Cortez y Martín Santillán, bajo la dirección de Agu Nieder.
Música: Día de la Tradición
Desde las 19 se celebrará el Día de la Tradición en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio (acceso libre). Participarán la academia Raíces de mi Patria -foto-, el ballet Potro sin Marca de Lules, el ensamble Tierra Mía y Almas Legüeras. Lucas Lizondo, La Terna, Raíces Argentinas y Julio Ramos estarán en La Escondida (Miguel Lillo 234) y en El Cardón (Las Heras 50) lo harán José Décima, Héctor Saleme y Diego Campero en la Noche de FolklorArte.
Ritmos populares: de recorrido por distintos espacios
Una noche de folclore norteño y cachengue es la que propone Urbano Folk para hoy, desde las 22 en el Centro Cultural La Guitarreada (avenida Francisco de Aguirre 535), con la participación de Canto 4, Joaquín Sosa, La Juntada, Azul Gallía, La Diver Band 440 y Canto Sumaj. En Aguilares esta noche desde las 20 comenzará la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar en el predio de 20 de Junio y Perilli (si llueve se muda al polideportivo municipal), que tendrá a Christian Herrera y a Dale Q’Va como números centrales. Con entrada libre, Tréboles invita a un ensayo abierto a las 21 en el bar Papaya (Balcarce 527), mientras que en Brotes (Santiago del Estero 179) desde las 22 estará “Las notas de Alfonsina”.
Tangos: “Mequetrefes” en Nonino Yerba Buena
“Mequetrefes” es la propuesta tanguera que reunirá las voces de Ana Marcilla (foto) y de Grillo Córdoba con la guitarra y la dirección musical de Carlos Podazza en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), para un recorrido integral por las distintas etapas del 2x4. Y como todos los viernes, desde las 21.30 habrá milonga popular abierta en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.
Centro Virla: concierto y bautismo
En el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), desde las 21 el pianista ruso Dmitry Myachin ofrecerá un concierto de música clásica con entrada libre y gratuita. Una hora antes, la Sala Subsuelo será bautizada con el nombre Mercedes Chenaut, en reconocimiento de la licenciada en Letras y escritora tucumana, fundadora de “Animarse a gritar”.
Filo Rock: festival de bandas tucumanas
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (avenida Brígido Terán al 800), desde las 18 tendrá lugar el festival Filo Rock, con los recitales en vivo de Rock and Lobos, Priztik (foto), Terapia Distópica, Utópico Amanecer, Psykofusión, Mateogasis, La Tumba del Chiquito y Tainaka. El pop local hará escala en Oskar (Virgen de la Merced 611), con Natalia A. y Las Mamás. Con entrada al sobre, desde las 22.30 Lissel y La Creme actuarán en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208). En el mundo de los Dj’s, Boris Restó (San Juan 1.131) recibirá a Lucho Pace y Flor Fer.
Museo de la UNT: mesa debate sobre arte y ciencia
En el marco de la Semana Internacional de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo, el Museo de la UNT (San Martín 1.545) organiza para esta tarde desde las 18 un espacio abierto de diálogo y reflexión con el objetivo de articular arte, ciencia y pensamiento crítico en torno a la exposición Archivo Filoctetes, de Emilio García Wehbi. El debate se propone problematizar el presente y repensar las relaciones entre conocimiento, práctica artística y contexto social, con la presencia de Jorge Figueroa, Verónica Pérez Luna y Jorge Gutiérrez.
“Suspiros de España”: coplas en la Federación Ecónomica
Rosa María Luján presentará esta noche su espectáculo “Suspiros de España” en un entorno ideal. La cantaora estará a partir de las 20 en el patio andaluz de la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) para ofrecer un recorrido por lo mejor de la copla española en una propuesta organizada por el Centro Andaluz de Tucumán, con la presencia como invitada de Priscilla Portillo. Dentro del repertorio de la artista visitante hay siempre un apartado en homenaje a Lola Flores, que incluye temas clásicos del género. Así, cantará las más emblemáticas canciones de la inolvidable Lola, como “¡Ay pena, penita, pena”, “La zarzamora”, “Lola de España” y “Al verde limón”.