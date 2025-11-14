Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha celebra el nacimiento, un 14 de noviembre de 1891, de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega Charles Best en el año 1921. Esta hormona regula la presencia de la glucosa en la sangre, y su carencia es el trastorno metabólico que origina la diabetes. Por eso, es indispensable para los pacientes de esta enfermedad inyectarse insulina antes de las comidas. Existen tres variantes de la enfermedad: diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, asociada al embarazo. La iniciativa de celebrar el aniversario de Banting con la efeméride del Día Mundial de la Diabetes fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad.