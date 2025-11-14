Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este martes incluyen el Día Mundial de la Diabetes, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha.

Las efemérides del 14 de noviembre incluyen el Día Mundial de la Diabetes Las efemérides del 14 de noviembre incluyen el Día Mundial de la Diabetes
14 Noviembre 2025

Las efemérides de este 14 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

La fecha celebra el nacimiento, un 14 de noviembre de 1891, de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega Charles Best en el año 1921. Esta hormona regula la presencia de la glucosa en la sangre, y su carencia es el trastorno metabólico que origina la diabetes. Por eso, es indispensable para los pacientes de esta enfermedad inyectarse insulina antes de las comidas. Existen tres variantes de la enfermedad: diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, asociada al embarazo. La iniciativa de celebrar el aniversario de Banting con la efeméride del Día Mundial de la Diabetes fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad.

¿Qué pasó un 14 de noviembre?

1263 – Muere el líder ruso Aleksandr Nevski.

1716 – Muere el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz.

1765 – Nace el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor del barco a vapor.

1831 – Muere el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, autor de la obra Fenomenología del Espíritu.

1840 – Nace el pintor francés Claude Monet.

Los Pajares (1891), de Claude Monet, que nació el 14 de noviembre de 1840

Los Pajares (1891), de Claude Monet, que nació el 14 de noviembre de 1840

Archivo/Gentileza Sotheby's

1888 – Se inaugura en Francia el Instituto Pasteur de París.

1908 – Nace el político estadounidense Joseph McCarthy.

1909 – Muere el militar y policía argentino Ramón Falcón, asesinado por el anarquista Simón Radowitzky.

1919 – Nace el abogado y político argentino John William Cooke.

1969 – Parte de los Estados Unidos la misión Apolo 12, la segunda en concretar un alunizaje.

1976 - El juvenil delantero de Argentinos Juniors Diego Maradona anota sus dos primeros goles en Primera División. Ocurrió en la goleada por 5 a 2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del Torneo Nacional 1976.

1979 – Nace la actriz ucraniana Olga Kurylenko.

2001 – Muere el exjugador y director técnico argentino Juan Carlos Lorenzo. Dirigió a la selección nacional, a Boca Juniors y a San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos.

Se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba
4

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
6

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Más Noticias
Imprudencia en Bella Vista: un conductor filmaba videos circulando a más de 170 km/h y con su hijo sin cinturón

Imprudencia en Bella Vista: un conductor filmaba videos circulando a más de 170 km/h y con su hijo sin cinturón

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Cómo es hoy la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios