Atacaron a Luis Rubiales mientras presentaba su libro en Madrid: tensión, gritos y huevazos en el evento

Matar a Rubiales repasa su etapa al frente de la Federación, los meses posteriores al beso a Hermoso en la entrega de medallas del Mundial femenino 2023, y su visión sobre el caso que derivó en su inhabilitación por parte de la FIFA hasta 2026. El exdirigente insiste en que existió una “conspiración mediática y política” para forzar su salida y sostiene, una vez más, que el beso fue “consentido”, algo que Hermoso desmintió y que la Justicia española confirmó como agresión sexual. La sentencia le impuso una multa de U$S12.500.