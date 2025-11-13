Atacaron a Luis Rubiales mientras presentaba su libro en Madrid: tensión, gritos y huevazos en el evento

La presentación del libro “Matar a Rubiales” terminó en escándalo en Madrid. Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol y condenado por agresión sexual por el beso no consentido a Jenni Hermoso, fue atacado a huevazos por un hombre que irrumpió en plena charla y lo obligó a interrumpir el acto durante varios minutos.
El episodio ocurrió en el Espacio Eventize, donde el exdirigente respondía preguntas sobre su libro. En medio del silencio del auditorio, un hombre entró a los gritos llamándolo “sinvergüenza” y lanzó tres huevos hacia el escenario. Uno impactó en la espalda del exmandamás del fútbol español. Rubiales reaccionó al instante, se levantó, esquivó los proyectiles y trató de abalanzarse sobre el agresor, pero el público lo frenó antes de que pudiera alcanzarlo.
La Policía redujo al intruso y lo retiró del lugar, lo que permitió que la presentación continuara sin más sobresaltos. Más tarde, el propio Rubiales reveló que el agresor era su tío, también llamado Luis Rubiales, al que describió como una persona “conflictiva” desde siempre.
Tras el susto, el exdirigente justificó su reacción: dijo que no sabía qué tenía el atacante en la mano y que se asustó al ver a una mujer embarazada y a dos niños cerca del lugar del incidente. “Si llego a cogerlo, ahora estaríamos en otra situación”, señaló.
Matar a Rubiales repasa su etapa al frente de la Federación, los meses posteriores al beso a Hermoso en la entrega de medallas del Mundial femenino 2023, y su visión sobre el caso que derivó en su inhabilitación por parte de la FIFA hasta 2026. El exdirigente insiste en que existió una “conspiración mediática y política” para forzar su salida y sostiene, una vez más, que el beso fue “consentido”, algo que Hermoso desmintió y que la Justicia española confirmó como agresión sexual. La sentencia le impuso una multa de U$S12.500.
En el libro, que supera las 500 páginas y reúne fotos y documentos, también hace un repaso de su gestión: desde la salida abrupta de Julen Lopetegui antes del Mundial de Rusia hasta el millonario acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, tema que hoy está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Su etapa estuvo marcada, además, por denuncias de uso indebido de fondos, acusaciones de espionaje interno y tensiones con las referentes del fútbol femenino.
En paralelo a la presentación, Rubiales volvió a hablar del caso Hermoso en una entrevista con El Chiringuito, allí dijo que se equivocó en la celebración, que debió actuar “más frío”, pero reiteró que no le pide perdón a la jugadora porque, según él, ella había aceptado el gesto. Hermoso, otra vez, lo desmintió.
La aparición de Rubiales para promocionar su libro marcaba su regreso tras meses alejado de los medios. Sin embargo, el ataque de su propio tío volvió a ponerlo en el centro de un episodio incómodo que encontró al público dividido entre la sorpresa, el rechazo y la preocupación por la reacción del exdirigente.
“Solo quiero volver a trabajar tranquilo”, dijo después del acto. Pero la escena de Madrid demuestra que su figura sigue siendo una de las más polémicas del fútbol español.